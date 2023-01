Réveillon em João Pessoa tem shows e muita gente na praia após dois anos sem festas públicas

Compartilhe















Depois de dois anos sem festas públicas de Réveillon por causa da pandemia de Covid-19, João Pessoa voltou a reunir uma grande quantidade de pessoas no Busto de Tamandaré, que é localizado no limite das praias de Tambaú e Cabo Branco. Em alguns momentos da noite choveu forte, mas nem isso foi suficiente para afugentar uma multidão que compareceu ao local.

A última vez que a festa tinha acontecido foi na virada de 2019 para 2020. Depois, foram dois anos com casos de Covid-19 em alta e sem a realização do tradicional evento. Com o avanço da vacinação, a festa foi confirmada. E foi um baita de um momento.

Multidão na praia de João Pessoa

Marluce Araújo, que é de Natal, disse que viajou para João Pessoa porque amigos queridos recomendaram não só a cidade como a festa no Busto. Ela disse que estava com uma expectativa alta sobre a festa, e que ainda assim se surpreendeu com o clima do evento.

Veja também Retrospectiva 2022: lançamentos da música paraibana

A música começou por volta das 21h com som eletrônico e, depois, Ranniery Gomes assumiu a festa. Foi ele quem estava no comando do palco no momento da virada e quem anunciou a virada de ano na capital paraibana.

Nando Cordel e Cavaleiros do Forró tocam em seguida e devem levar a virada até o amanhecer do dia 1º de janeiro.

Foram oito minutos de show pirotécnico, começando às 0h. Neste Réveillon, a novidade foi o uso de fogos silenciosos, com o objetivo de respeitar pessoas com autismo e animais doméstico, que costumam ter sensibilidade acústica aguçada.

Dorgival Dantas, em João Pessoa

