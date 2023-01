No Espaço Cultural

Cícero Lucena e Leo Bezerra participam de solenidade de posse do governador João Azevêdo e do vice-governador Lucas Ribeiro

01/01/2023 | 12:30 | 12

O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra participaram, na manhã deste domingo (1º), da solenidade de posse do governador João Azevêdo e do vice-governador Lucas Ribeiro. O evento aconteceu no Teatro Paulo Pontes e na Praça do Povo, do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, no bairro de Tambauzinho.

“É com muita confiança na continuidade desse trabalho, dessa relação com a Paraíba e em particular com a cidade de João Pessoa, renovando nossa fé de que cada vez mais esse Estado vai ser mais justo, humano e solidário”, afirmou Cícero Lucena.

“Fiz questão de participar das solenidades de posse do governador João Azevêdo, cuja amizade é de longa data. Desejo sucesso a ele e a Lucas e que continuem fazendo uma gestão pensando no povo da Paraíba”, frisou o vice-prefeito Leo Bezerra.

A sessão solene da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) iniciou por volta das 9h30. Em seu discurso, o governador João Azevêdo ressaltou que os próximos anos serão ainda mais desafiadores.

“Jamais na minha vida eu pensaria em me tornar governador do Estado. Todos sabem o quanto foi difícil esses últimos quatro anos, mas quem me conhece sabe que trabalho não é problema. A partir de amanhã, vamos voltar a nossa rotina de muito trabalho pela Paraíba e que nosso próximo mandato seja ainda melhor”, destacou João Azevêdo.

Em seguida, por volta das 11h, aconteceu a revista às tropas das forças de segurança e a cerimônia de recondução ao cargo de governador. O ato aconteceu na Praça do Povo do Espaço Cultural e reuniu amigos, familiares, autoridades e o público em geral.

Com 33 anos, Lucas Ribeiro, que é o vice-governador mais jovem do Brasil, ressaltou os desafios que vêm pela frente. “Estou muito tranquilo, porque sei que vou ajudar o governador a administrar o nosso Estado e cumprir missões e desafios que ele vai me solicitar. No mais, é fazer o trabalho de estar presente diariamente acompanhando as ações em todo o Estado”, disse.