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Seinfra segue com serviços de manutenção nesta quinta-feira em diversos bairros

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Nesta quinta-feira (14), a Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) realiza os serviços de manutenção da malha viária e rede de drenagem, atendendo as solicitações realizadas pela população pelos canais oficiais. As ações da operação tapa-buraco se concentram em 31 bairros.

As equipes estão trabalhando na recuperação da malha viária, a partir das 8h, nos seguintes locais: Jardim Cidade Universitária, Cruz das Armas, Jaguaribe, Cuiá, Bessa, Pedro Gondim, Castelo Branco, Cristo Redentor, Mandacaru, Gramame, Valentina de Figueiredo, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, José Américo, Torre, Bancários, Tambaú, Tambauzinho, Ernani Sátiro, João Paulo II, Mangabeira, Planalto Boa Esperança, Manaíra, Costa do Sol, Costa e Silva, Ernesto Geisel, Bancários, Cabo Branco, Colinas do Sul, Água Fria, Funcionários, Alto do Mateus e Bairro das Indústrias.

Os serviços na rede de drenagem também seguem em diversos pontos da cidade, como a limpeza e desobstrução das galerias para coibir alagamentos no período chuvoso.

Como solicitar – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.

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