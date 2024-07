Edu Defferrari/Divulgação

A banda Sepultura fará um show de sua turnê de despedida no Imagineland 2024. O evento acontecerá nos dias 26, 27 e 28 de julho no Centro de Convenções, na capital paraibana João Pessoa.

Os fãs da banda de rock, uma das mais conhecidas do país, terão a oportunidade de vê-los pela última vez em solo paraibano, no dia 27 de julho. O Jornal da Paraíba te conta nesta matéria o que esperar do show de Sepultura no Imagineland 2024.

O que esperar do show de Sepultura no Imagineland 2024

Turnê de despedida

A turnê “Celebrating life through death” celebra os 40 anos da banda Sepultura. A trajetória do grupo chega ao fim com essa turnê, que deve passar por várias cidades do Brasil.

O grupo formado por Andreas Kisser, Derrick Green, Paulo Xisto e agora Greyson Nekrutman começou a última turnê em dezembro do ano passado, e para a alegria dos fãs nordestinos, o show no Imagineland 2024 foi anunciado.

Em comunicado divulgado na época em que o fim do Sepultura foi confirmado, a banda afirmou que a turnê de despedida se tratava de “um momento muito especial na nossa rica e vitoriosa carreira”.

O grupo também deve divulgar a gravação da turnê.

“A tour de 40 anos está sendo gravada e vai virar um disco ao vivo de 40 músicas registradas em 40 cidades diferentes num momento em que estamos com a mais elevada energia no palco. União e conexão total”, informou.

Setlist

O setlist da turnê do Sepultura não foi divulgado nos veículos oficiais da banda. Mas, sites especializados em música e fãs que já foram a alguns dos shows listaram a ordem das canções. Essa ordem deve ser seguida, também, na apresentação na capital paraibana (confira abaixo).

Polícia (gravação)(Titãs)

Refuse/Resist

Territory

Slave New World

Phantom Self

Dusted

Attitude

Spit

Kairos

Means to an End

Convicted in Life

Guardians of Earth

Mind War

FALSE

Choke

Escape to the Void

Kaiowas

Dead Embryonic Cells

Biotech Is Godzilla

Agony of Defeat

Troops of Doom

Inner Self

Arise

Bis:

Ratamahatta

Roots Bloody Roots

Painel exclusivo

Além do show, também haverá um painel exclusivo sobre os 40 anos do Sepultura.

Três integrantes do grupo – o guitarrista Andreas Kisser, o vocalista Derrick Green e o baixista Paulo Xisto – estarão presentes no painel que acontecerá na sexta-feira (26), no Imagineland.

Horário e local do show

O show do Sepultura no Imagineland 2024 acontece no sábado (27), às 21h, na parte externa do Centro de Convenções de João Pessoa, com abertura das bandas Headspawn e Shock. A apresentação, que roda o mundo, marca a despedida do grupo dos palcos, portanto é um momento único para o público do Nordeste ver os ídolos juntos uma última vez.

Sessão de autógrafos

Também haverá uma sessão de autógrafos e fotos com o grupo Sepultura no Imagineland. Os ingressos para esta ação serão vendidos separadamente e em uma quantidade limitada.

Como adquirir ingressos

Os ingressos para o show do Sepultura no Imagineland 2024 são vendidos pela internet. Há vários tipos de tickets com preços igualmente variados.