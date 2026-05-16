Estudantes da rede estadual recebem aula sobre fake news na Escola do Legislativo e fortalecem senso crítico — Governo da Paraíba

Estudantes da 3ª série do Ensino Médio da ECIT Pastor João Pereira Gomes Filho (ECIT Mangabeira), localizada em João Pessoa (1ªGRE) participaram, nesta terça-feira (12), de uma aula na Escola do Legislativo Paraibano (Elegis) sobre identificação e checagem de fake news.

A atividade integra o projeto coletivo ProtaEcit FaketoFora!, que desenvolve o senso crítico dos jovens diante da desinformação, especialmente em período eleitoral. Durante o encontro, os estudantes puderam ampliar conhecimentos sobre apuração de informações e trocar experiências com a equipe da Elegis.

“A atividade faz parte da sequência pedagógica do projeto. Ir para a Elegis foi primordial porque os alunos perceberam que estavam no caminho certo para identificar fake news. Houve troca de experiências e esse feedback fortaleceu ainda mais as etapas do nosso projeto”, destacou o professor Manoel Messias, coordenador da iniciativa. O docente também lembrou que o coletivo já foi destaque nacional em no Prêmio FakeToFora! e que a visita à Casa Legislativa ampliou horizontes, com expectativa de futura apresentação dos trabalhos na tribuna da Assembleia.

O ProtaEcit FaketoFora! é desenvolvido com estudantes da 3ª série da Educação Profissional e Tecnológica, que atuam como multiplicadores para turmas mais jovens. Entre as práticas do projeto estão pesquisas de campo, produção de vídeos educativos, uso de inteligência artificial na verificação de informações e simulações de votação com urnas eletrônicas. A iniciativa reforça a formação cidadã dos adolescentes, aliando aprendizado em Língua Portuguesa, Matemática e EPT ao combate ativo à desinformação.