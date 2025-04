Sefaz-PB recebe Missão do BID para supervisão do Profisco II e participa do evento “Revisão de Carteira” — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) recebe nesta quarta (9), quinta (10) e sexta-feira (11) a Missão do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que será responsável pela Supervisão do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado da Paraíba (Profisco II – PB). E na quinta-feira a Sefaz-PB participa do evento “Revisão de Carteira”, que terá a cidade de João Pessoa como uma das sedes do País.

A abertura da Missão de Supervisão do Profisco II será nesta quarta-feira (9), às 9h da manhã, na sede da Sefaz-PB, no Centro Administrativo do Estado, em Jaguaribe. O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo Laureano, e a equipe da Unidade de Coordenação do Profisco II PB (Equipe UCP) vão receber a missão do BID, chefiada por André Martinez (Especialista em Gestão Fiscal), que estará acompanhado de Fabia Bueno (Especialista Financeira), Marcis Perez (Analista de Operações) e de André Cordeiro (Consultor).

Durante a missão da 6ª supervisão do BID, haverá a atualização das principais aquisições e contratações referentes aos produtos do Profisco II PB, com o detalhamento do estágio que se encontram os produtos tanto no avanço físico como financeiro, com a apresentação dos respectivos líderes de projetos, além da execução financeira e das projeções para 2025.

PROFISCO II VISA MODERNIZAR GESTÃO FISCAL – O Profisco II PB, que é coordenado pela Sefaz-PB, por meio da equipe UCP, visa modernizar a gestão fiscal de cinco pastas do Governo da Paraíba (Secretaria de Estado da Fazenda, Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Administração do Estado, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão e a Procuradoria Geral do Estado).

O programa contempla contratações que vão desde equipamentos de tecnologia e informação de ponta com alta capacidade de armazenamento e de processamento de dados, data lake e lotes de desktops/notebooks; passando ainda pelo desenvolvendo de uma série de sistemas modernos, ágeis e dinâmicos; consultorias; um novo e amplo programa de capacitação; até mesmo a reforma integral de um prédio de sete andares (antigo Paraiban) que será a nova sede de quatro órgãos da Gestão Fiscal do Estado, na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa.

O Profisco II, que está no quarto ano de execução do total de cinco anos, conta com 17 produtos e dezenas de subprodutos voltados à modernização da gestão fiscal. O financiamento é de US$ 42,688 milhões de dólares, sendo US$ 38,412 milhões da linha de financiamento junto ao BID e uma contrapartida de US$ 4,268 milhões de investimento do Governo da Paraíba.

JOÃO PESSOA SEDIA EVENTO “REVISÃO DE CARTEIRA” – Durante a Missão de Supervisão do BID, João Pessoa será uma das sedes do encontro denominado “Revisão de Carteira”, que reúne projetos financiados pelo BID. O evento vai acontecer, na tarde de quinta-feira (10), no auditório do Hotel Verdegreen, em João Pessoa.

O evento “Revisão de Carteira”, além da equipe do BID, terá a presença dos representantes da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (SEAID) do Ministério do Planejamento e Orçamento e da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O objetivo do evento é fortalecer a rotina de supervisão de projetos financiados e discutir os progressos e desafios de cada um deles, com troca de conhecimento entre as equipes do BID, dos mutuários e do Governo Federal, além de acordar os próximos passos e estabelecer um plano de acompanhamento da implementação e novos acordos dentro do escopo do Profisco II.

O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo Laureano, junto com a equipe da Unidade de Coordenação do Profisco II PB, vai abrir as apresentações do encontro de Revisão de Carteira. A equipe fará uma síntese sobre os avanços e os impactos do Profisco II na gestão fiscal do Estado. A Paraíba há quatro anos seguidos vem mantendo o Rating “A” ou Capag (Capacidade de Pagamento) “A” da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).