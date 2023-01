Mais confiante e otimista, Azevêdo anuncia reajustes, concursos e ampliação de programas sociais

Compartilhe















O governador João Azevêdo (PSB) foi empossado e reconduzido ao cargo na manhã deste domingo (01). Visivelmente, mais confiante, otimista com a nova fase, afirmou, nas entrevistas e nos discursos, que vai fazer reajustes no salários de servidores, confirmou a realização de concursos públicos, a manutenção de isenções e alíquotas reduzidas de impostos e anunicou a ampliação de programas sociais.

Medidas que já serão oficializadas nos primeiros dias do governo, segundo ele.

Assim que chegou ao Espaço Cultural, em João Pessoa, afirmou à imprensa que irá reajustar o salário dos professores em 14,5% e dos servidores comissionados em até 18%, dividido em duas vezes. Também pagará o piso da enfermagem.

Reafirmou que, ainda em janeiro, oficializa a realização de concurso público para a área de Segurança Pública e Educação. O governador também afirmou que no próximo dia 09 vai fazer um balanço da primeira gestão.

E, ainda nesse primeiro mês, anunciar um pacotão de obras para os próximos meses, com inaugurações das que estão prontas para entregar.

No discurso, após assinar o termo de posse, fazer o juramento, falou das dificuldades da primeira gestão, em especial, por causa da pandemia que o desafiou enquanto gestor.

Destacou ações sociais focadas nos mais vulneráveis e afirmou que vai ampliar programas sociais, que foram exitosos, segundo ele, na primeira gestão.

Vamos continuar trabalhando com afinco em prol do bem estar coletivo, não estou apenas cumprindo um rito legal, mas expondo um pacto de consciência”, finalizou.

Otimismo

O otimismo e confiança tem duas bases objetivas: o equilíbrio das contas e a relação afina com o governo federal.

“Governo com contas equilibradas e gestão fiscal eficiente pode planejar, contratar e pagar em dia servidores e fornecedores, fazendo a economia girar e elevando o ambiente positivo de negócios, atraindo empresas e investimentos, que geram novos empregos, ativando a cadeia produtiva, tributária e social. Portanto, recursos gerados pelo esforço público precisam voltar a esse mesmo público, com esforço e zelo das autoridades constituídas e da sociedade organizada”, acrescentou o governador.

Disse ainda: “Sob a liderança sagaz e humana do presidente Lula, ombreada pela experiência e zelo de Geraldo Alckmin, o Brasil estará retomando sua trajetória federativa, não tenho dúvida disso”, avaliou.

Veja também João Azevêdo começará um novo mandato com um perfil pessoal mais político e menos técnico

Ainda no quesito político, lembrou, em entrevista, que nessa nova fase o Brasil tem minsitro amigos, “amigos pessoais”, ressaltou. Azevêdo se refere a ex-governadores do Nordeste, que conhece a realidade da região e os desafios de uma governador. Entre os nomes, Wellington Dias, Camilo Santana, Ruy Costa.

Destaques

Ainda na sessão solene da Assembleia Legislativa, destacou a necessidade de fortalecer o combate ao feminicídio e a proteção à população LGBTQIAPN+.

“Governar, senhoras e senhores, é proteger, acolher, blindar as vulnerabilidades múltiplas. É enfrentar a violência contra as mulheres com ações integradas, priorizando investimentos que viabilizassem o surgimento de redes de acolhimento, assistência, empregabilidade e afeto. É prevenir e combater o feminicídio. É investigar e processar […] Chega de violência, de abuso, de assédio, de discriminação, de preconceito, de racismo, de machismo e outros graves desvios de conduta. Chega! O Estado continuará a agir com rigor sistemático aos importunadores de mulheres, crianças, adolescentes e pessoas do universo LGBTQIAPN+. Essa é uma batalha sem trégua. Se muito já foi feito, muito mais ainda será.

Participação

A senadora Daniella Ribeiro, os deputados federais Aguinaldo Ribeiro e Julian Lemos, o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, lideranças políticas do estado, representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado prestigiaram a solenidade.

Novo secretariado

Azevêdo reafirmou que o novo secretariado será formado aos poucos no mês de janeiro e fevereiro. Espera que antes de mudanças maiores, a Assembleia Legislativa vote os projetos com o desmembramento de pastas como a da Educação, Ciência e Tecnologia; e a de Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. O goverandor afirmou que serão mudanças para o que o governador se adeque ao novo momento de mudanças na adoção e implantação de políticas públicas.

Programas sociais

Em entrevista coletiva, após posse, o gestor falou sobre a ampliação do programa Opera Paraíba, que, de acordo com ele, vai focar nas cirurgias eletivas em crianças. A demanda foi detectada em relatórios.

“Vamos transferir o Arlinda Marques (hospital) para o antigo Hospital Samaritano […] assim que houver transferência a gente inicia o Opera Paraíba Pediátrico”, afirmou.

Disse também que pretende levar Programa Tá na Mesa para os 223 municípios da Paraíba como forma de dar mais segurança alimentar a população mais vulnerável.

Assista a Solenidade de Posse:

João Azevêdo

paraíba

posse

RECONDUÇÃO

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

