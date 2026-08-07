Encontro formativo reúne professores da Rede Municipal para fortalecer práticas pedagógicas

Com o tema ‘Trabalho colaborativo para o fortalecimento da prática pedagógica nos anos iniciais’, a Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec) realiza, até esta terça-feira (4), o 3º Encontro Formativo de Professores do Programa Letrar+JP – Anos Iniciais. O evento, que reúne docentes dos sete distritos educacionais, acontece em cinco escolas da Rede Municipal e é realizado pela Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef).

Em sua terceira edição, a formação integra as ações do Programa Letrar+JP – Anos Iniciais e tem por objetivo fortalecer as práticas pedagógicas e aprimorar o processo de alfabetização na Rede Municipal de Ensino. A iniciativa promove momentos de estudo, troca de experiências e alinhamento de práticas e estratégias pedagógicas voltadas ao fortalecimento da leitura, da escrita e da aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais.

De acordo com Jocineide Silva, chefe da Divisão de Alfabetização, Letramento e Anos Iniciais da Sedec, a ação contempla professores que atuam diretamente no acompanhamento pedagógico e na construção de estratégias voltadas ao fortalecimento das práticas de alfabetização e letramento nos anos iniciais (1º ao 5º ano). “Durante a formação são acionados aspectos teóricos e realizadas vivências que são alinhadas à teoria. Na ocasião, um professor ou professora de cada turma também compartilha uma experiência desenvolvida em sala de aula a partir dos conteúdos trabalhados na formação anterior. Esse encontro é essencial para o desenvolvimento profissional dos docentes”, destaca.

Segundo os organizadores, o 3º Encontro Formativo de Professores do Programa Letrar+JP reúne, nos dias de programação, cerca de 960 docentes. As atividades são realizadas nos turnos da manhã, das 7h30 às 11h30, e da tarde, das 13h às 17h30.

Jocineide Silva explica que, nesta terceira edição, as atividades de Língua Portuguesa têm como foco os gêneros textuais, com ênfase no fortalecimento da compreensão leitora e da produção escrita. Já em Matemática, as pautas abordam os conteúdos de grandezas e medidas, números decimais, porcentagem e figuras geométricas planas. Segundo ela, toda a formação é planejada de acordo com a previsão curricular de cada bimestre e com os resultados das avaliações formativas realizadas ao longo do ano.

“A garantia da formação continuada reafirma o compromisso da Secretaria de Educação de João Pessoa com uma educação pública de qualidade, tendo atenção especial à alfabetização na idade certa e a consolidação das aprendizagens referentes a cada ano de ensino. A Rede tem avançado nos resultados da consolidação da leitura conforme nível previsto em cada ano de ensino e conseguido chegar às metas previstas nacionalmente para a alfabetização até o 2º ano do ensino fundamental”, reforçou a chefe da Divisão de Alfabetização da Sedec.

Programação – A programação do evento teve início no dia 29 de julho, com a participação dos professores das Escolas Municipais Ativas Integrais (EMAIs). No dia 30, a formação reuniu os docentes dos Distritos Educacionais 2 e 3, na Escola Municipal Luiza Lima Lobo, enquanto, no dia 31, foi a vez dos profissionais do Distrito 4, na Escola Municipal Deputado Joacil de Brito. As atividades prosseguiram nesta segunda-feira (3) com os Distritos 6 e 7, na Escola Municipal Pedra do Reino, e serão encerradas nesta terça-feira (4), com os professores dos Distritos 1 e 5, na Escola Municipal Cônego Mathias Freire.