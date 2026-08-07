iFood é notificado por suspeita de falsa promoção na venda de refeições, em João Pessoa – Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil.

A empresa iFood foi notificada pelo Procon-JP por suspeita de falsa promoção na venda de refeições pelo aplicativo, em João Pessoa. Segundo o órgão, consumidores que fazem parte de um clube de descontos denunciaram que estariam pagando o mesmo valor pelas refeições que usuários que não são assinantes do serviço.

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O Jornal da Paraíba entrou em contato com a empresa, que não respondeu até a última atualização desta reportagem.

De acordo com as denúncias, o valor das refeições seria inicialmente apresentado com um preço mais alto e, após a aplicação do suposto desconto aos usuários do clube de assinantes, seria “reduzido” para o mesmo valor pago por consumidores que não participam do programa. Para o Procon-JP, a prática pode criar uma falsa sensação de benefício aos assinantes.

Segundo o secretário do Procon-JP, Júnior Pires, a prática é irregular e pode ser caracterizada como uma forma de “maquiagem nos preços”. Ele afirmou que a conduta pode configurar publicidade enganosa, prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) como prática abusiva.

“Primeiramente vamos notificar para as explicações, dando o benefício da dúvida quanto a um equívoco pontual, mas se a empresa não nos enviar uma justificativa plausível, agiremos com o rigor da lei através de autuação e possível multa”, explicou o secretário.

Com a notificação, a empresa tem um prazo de 5 dias úteis a contar da data do recebimento do procedimento para realizar a defesa junto ao Procon-JP.