Oportunidade de emprego

Sine-JP disponibiliza 240 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira

01/01/2023 | 19:00 | 39

O ano novo inicia com oportunidades para quem busca se posicionar no mercado de trabalho, na Capital paraibana. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza, a partir desta segunda-feira (02), 240 vagas, que abrangem mais de 40 funções diferentes. Para concorrer, é necessário agendar o atendimento pela internet.

A maior oferta continua sendo para atendente de telemarketing: são 150 oportunidades, que não exigem experiência na função, apenas Ensino Médio completo. Dessas vagas, 50 são para trabalho home office. O interessado precisa ter computador, desenvoltura com vendas e com o público, além de disponibilidade de horário das 8h às 20h.

“Sempre lembramos que, por não haver necessidade de comprovação de experiência em carteira, essas vagas representam uma grande chance para quem está à procura do primeiro emprego”, destacou Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

A relação traz também 20 postos de emprego para vendedor de serviços; quatro, para cozinheiro geral; quatro, para balconista de açougue; três, para analista de cobrança; três, para camareira; dois, para técnico em segurança do trabalho; dois, para garçom; dois, para jardineiro; dois, para gerente de produção; um, para depilador; um, para empregada doméstica; entre outros. Há ainda duas oportunidades para auxiliar de logística exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Para conferir todas as vagas, acesse o link.

Agendamento – Os interessados em qualquer vaga de emprego oferecida devem acessar o link agendamentosinejp.joaopessoa.pb.gov.br para fazer o agendamento. No mesmo site, é possível realizar consultas de todas as vagas disponíveis e atualização cadastral.

O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, n° 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O horário de atendimento é das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.