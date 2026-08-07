Leo Bezerra inicia construção da Maternidade Municipal de João Pessoa para ampliar assistência às mulheres

O prefeito Leo Bezerra deu início, nesta segunda-feira (3), às obras para construção da Maternidade Municipal porte II no bairro dos Bancários, que vai oferecer assistência integral, humanizada e de alta qualidade à saúde da mulher, da gestante, da puérpera e do recém-nascido. O equipamento vai concentrar, em uma única unidade, atendimento ambulatorial, urgência e emergência obstétrica e ginecológica, internação hospitalar, diagnóstico, tratamento e assistência especializada.

Durante a solenidade em que assinou a ordem de serviço, Leo Bezerra enfatizou que as obras já tiveram início e que a Maternidade Municipal vai desafogar a Cândida Vargas, ampliando a assistência na Capital. Também destacou seu diferencial: a edificação foi planejada para garantir eficiência operacional, segurança assistencial e adequada integração entre os diversos setores que compõem o estabelecimento.

“Esta maternidade foi concebida sob a premissa do acolhimento e da humanização. A estrutura será inteiramente funcional, tendo cada ala planejada com base em evidências científicas e voltada ao atendimento digno das futuras mães. A obra já conta com o maquinário em operação para o início da fundação. Entregaremos cada etapa deste projeto com celeridade e compromisso”, afirmou o prefeito.

Estrutura – A área construída será de aproximadamente 22.245,05 m², distribuída em três blocos e organizada em subsolo, térreo, primeiro e segundo pavimento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o projeto arquitetônico foi desenvolvido priorizando a racionalização dos fluxos de pacientes, acompanhantes, profissionais, materiais e resíduos, promovendo maior eficiência nos processos assistenciais e reduzindo riscos operacionais.

Investimento e serviços – O secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, informou que serão investidos R$ 153 milhões, em parceria com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal. A maternidade contará com 150 leitos, com possibilidade de ampliação para até 180. O complexo disporá de dois centros cirúrgicos com mais de 10 salas, um centro de imagem, um centro de parto humanizado e uma casa de parto humanizado, compondo uma estrutura concebida com foco na humanização e no binômio mãe-bebê. “Embora a previsão para a conclusão das obras seja de 24 a 36 meses, dado o histórico de agilidade na gestão do prefeito Leo Bezerra, estimamos o prazo de 24 meses”, projetou Luis Ferreira.

Mais espaços – A estrutura ainda contará com banco de leite humano, diagnóstico por imagem, alojamento conjunto, enfermarias de alto risco, unidade de alta vigilância, UTI materna, UTI Neonatal, unidades de cuidados intermediários convencional e canguru, além de áreas destinadas ao apoio técnico, administrativo, logístico e aos serviços gerais, assegurando o pleno funcionamento da unidade.

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