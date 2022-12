Show de drones ilumina céu de Campina Grande no Natal; veja imagens

Compartilhe















Campina Grande teve o céu iluminado na noite deste domingo (25) com um show de mais de 80 drones, no Açude Velho. A programação fez parte do Natal Iluminado e reuniu várias pessoas.

O show de drones foi incluído na programação natalina de Campina Grande através de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Segundo a prefeitura, a ação foi inédita na região.

Os drones decolaram pela lateral do Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP), o Museu dos Três Pandeiros. Eles formaram vários elementos temáticos e frases comemorativas, como “Boas Festas”. Após a decolagem, a apresentação durou cerca de 8 minutos.

Veja também Filmes para assistir neste Natal: dos clichês às novidades

O Jornal da Paraíba reuniu imagens dos melhores momentos do show (confira abaixo).

Imagens Codecom/PMCG/Erik Marreiro Imagens Codecom/PMCG/Erik Marreiro Imagens Codecom/PMCG/Erik Marreiro Imagens Codecom/PMCG/Erik Marreiro

#Natal Iluminado

campina grande

drones

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Qual é a Boa?

Alok, Maiara e Maraísa e mais: confira atrações do Festival Verão On

Shows começam no próximo sábado (1º) na Praia de Intermares, em Cabedelo. Ingressos são vendidos pela internet.

Qual é a Boa?

Gkay se ofende com piadas no Melhores do Ano e desabafa: ‘devo ser muito importante’

Humoristas Fábio Porchat e Paulo Vieira mencionaram a paraibana em piadas que repercutiram na internet.

Qual é a Boa?

Confira lista de lugares para visitar no Natal e fim de ano em João Pessoa

Exposição de presépios, apresentações musicais e réveillon na orla são opções na capital paraibana.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter