Prefeitura assina contratos do ‘Eu Posso’ com 88 empreendedores no valor de quase R$ 800 mil

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa (Sedest) fará, nesta terça-feira (2), a assinatura e entrega dos contratos do ‘Eu Posso’ a 88 empreendedores da Capital que se inscreveram no programa no mês de junho. Nesta edição, as linhas de créditos concedidas aos inscritos somam R$ 795.200 mil. A assinatura dos contratos será feita no auditório do Sebrae, no Bairro dos Estados, às 8h30.

Dos 88 contemplados com o microcrédito ofertado pela Prefeitura de João Pessoa, 34 serão para homens e 54 para mulheres. São 52 empreendedores beneficiados com a linha de crédito para pessoa física, no valor total de R$ 352.700 mil. Outros 36 se beneficiarão como pessoas jurídicas (empresas), totalizando para esse propósito R$ 442.500 mil.

Os créditos podem atingir até R$ 15 mil, individualmente. Para pessoa física, o crédito chega a R$ 8 mil. Já para pessoa jurídica (crédito empresarial), o valor concedido pode chegar a R$ 15 mil.

O pagamento pode ser dividido em até 24 parcelas mensais fixas, com carência de até três meses quando houver investimento em capital fixo ou misto. Para investimento apenas em capital de giro, o pagamento será de até 12 parcelas e sem carência. As taxas de juros são de 0,9% ao mês.

Capacitação – Todos os inscritos serão contemplados com a grade dos cursos ofertados pelo programa de capacitação da Sedest, o ‘Eu Posso Aprender’. A capacitação é uma das etapas do programa, onde o empreendedor deverá passar pelos cursos de qualificação obrigatoriamente para alcançar a etapa de elaboração do Plano de Negócios.

Microcrédito – Desde a implantação do programa ‘Eu Posso’ pela Prefeitura de João Pessoa, 2.390 empreendedores, sendo 922 homens e 1.468 mulheres, de 72 bairros e comunidades, foram contemplados. A liberação de microcrédito beneficiou, ao todo, 1.731 empreendedores inscritos como pessoa física e 659 empresas.

Eu Posso – O Programa Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios – Eu Posso, regido pela Lei nº 14.223 de 26 de julho de 2021, visa apoiar os pequenos negócios do município, pessoa física ou jurídica, através do crédito orientado como meio de fomento à economia local.