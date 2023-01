AGENDA DE JOGOS DE DOMINGO (22/01) ONDE ASSISTIR Estaduais, Copinha, COPA DO NORDESTE

CONFIRA A AGENDA ONDE ASSISTIR AOS AMISTOSOS Estaduais, Copinha, COPA DO NORDESTE Onde assistir os jogos de hoje

JOGOS DE DOMINGO (22/01)

Campeonato Paulista

16:00 Palmeiras x São Paulo Rodada 3 18:30 São Bernardo x Santos Rodada 3 20:30 Botafogo-SP x Mirassol Rodada 3 20:30 Ferroviária x Santo André Rodada 3

Campeonato Carioca

15:30 Resende x Boavista Rodada 3 16:00 Volta Redonda x Audax-RJ Rodada 3 18:00 Madureira x Fluminense Rodada 3

Campeonato Mineiro

18:30 Pouso Alegre x América-MG Rodada 1

Campeonato Gaúcho

16:00 Novo Hamburgo x Avenida Rodada 1 16:00 Brasil de Pelotas x Aimoré Rodada 1 19:00 Esportivo x São José-RS Rodada 1

Campeonato Inglês

11:00 Leeds United x Brentford Rodada 21 11:00 Manchester City x Wolverhampton Rodada 21 13:30 Arsenal x Manchester United Rodada 21

Campeonato Espanhol

12:15 Elche x Osasuna Rodada 18 14:30 Barcelona x Getafe Rodada 18 17:00 Athletic Bilbao x Real Madrid Rodada 18

Campeonato Italiano

11:00 Monza x Sassuolo Rodada 19 14:00 Spezia x Roma Rodada 19 16:45 Juventus x Atalanta Rodada 19

Campeonato Alemão

11:30 Borussia Dortmund x Augsburg Rodada 16 13:30 Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen Rodada 16

Campeonato Português

12:30 Marítimo x Estoril Rodada 17 15:00 Casa Pia x Gil Vicente Rodada 17 17:30 Famalicão x Rio Ave Rodada 17

Campeonato Alagoano

16:00 Coruripe x CSE Rodada 2

Campeonato Baiano

16:00 Doce Mel x Bahia de Feira Rodada 3

Campeonato Capixaba

16:00 Nova Venécia x Vilavelhense Rodada 1

Campeonato Catarinense

16:00 Concórdia x Barra-SC Rodada 3 17:00 Chapecoense x Criciúma Rodada 3 19:00 Brusque x Hercílio Luz Rodada 3 19:00 Camboriú x Atlético-SC Rodada 3

Campeonato Goiano

15:30 Inhumas x Goianésia Rodada 4 16:00 Anápolis x CRAC Rodada 4 16:00 Morrinhos x Grêmio Anápolis 16:00 Vila Nova x Atlético-GO Rodada 4

Campeonato Maranhense

16:00 Maranhão x IAPE Primeiro turno (Semifinal)

Campeonato Mato-Grossense

16:00 Luverdense x Nova Mutum Rodada 1 17:00 Operário VG x Dom Bosco Rodada 1

Campeonato Paraibano

16:00 Botafogo-PB x Treze Rodada 4

Campeonato Paranaense

15:30 São Joseense x Operário-PR Rodada 3 16:00 Azuriz x FC Cascavel Rodada 3 18:30 Cianorte x Londrina Rodada 3 18:30 Coritiba x Rio Branco-PR Rodada 3

Campeonato Piauiense

16:00 Altos x Comercial-PI Rodada 4 16:00 Parnahyba x River-PI Rodada 4

Campeonato Potiguar

16:00 Potiguar de Mossoró x Potyguar CN Rodada 3

Campeonato Sergipano

15:15 Freipaulistano x América de Propriá Rodada 2

Campeonato Sul-Americano sub-20

18:00 Bolívia x Equador Rodada 2 20:30 Chile x Uruguai Rodada 2

Campeonato Sul-Mato-Grossense

15:00 Coxim x Operário-MS Rodada 2 15:30 Dourados x Aquidauanense Rodada 1 16:00 Costa Rica-MS x Serc Rodada 1

Copa SP de Futebol Júnior

21:00 América-MG x Santos Semifinal

Copa do Nordeste

16:00 CRB x Sergipe Rodada 1 16:00 Atlético-BA x Náutico Rodada 1 18:00 Ferroviário x Ceará Rodada 1

