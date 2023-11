CORITIBA X CRUZEIRO ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2023

A partida entre COXA X ZERO Brasileirão da série A DE 2023.

Duelo de Desesperados: Coritiba x Cruzeiro na 34ª Rodada do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro está prestes a testemunhar um duelo crucial na 34ª rodada, onde o Coritiba enfrenta o Cruzeiro no Estádio Couto Pereira, neste sábado, 11 de novembro de 2023, às 16h (horário de Brasília).

Situação Crítica:

O Coxa, jogando em casa, busca desesperadamente a vitória para evitar o rebaixamento iminente para a Série B em 2024. Em seus últimos dez jogos, venceram quatro, incluindo uma vitória por 3 x 0 contra o América-MG na última rodada. O Cruzeiro, por sua vez, venceu três, empatou três e perdeu quatro, enfrentando uma situação delicada após a derrota por 3 x 0 para o Internacional na última partida.

Histórico e Expectativas:

Em 50 confrontos anteriores, o Cruzeiro leva a vantagem, vencendo 23 vezes contra 12 do Coxa, além de 15 empates. No último encontro, ocorrido na 15ª rodada, terminaram em um empate sem gols.

**Onde Assistir:**

A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere, no sistema de pay-per-view.

Escalações Prováveis:

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique, Victor Luis; Andrey, Bruno Gomes, Sebastian Gomez; Robson, Marcelino Moreno, Islam Slimani. Técnico: Thiago Kosloski.

– Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán, Marlon; Filipe Machado, Matheus Jussa, Lucas Silva, Arthur Gomes; Matheus Pereira, Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

Palpites e Apostas:

1. **Empate (3,15):** Dada a urgência do Coritiba e a necessidade de pontuar do Cruzeiro, prevemos um empate.

2. **Ambas equipes marcam (sim) – 1,83:** Esperamos um jogo emocionante com ambos os times buscando o ataque.

3. **Acima de 1,5 gols – 1,31:** Com ambas as equipes marcando, é provável que o jogo ultrapasse 1,5 gols, considerando o histórico recente de pontuações.

O confronto promete ser tenso e estratégico, com as equipes lutando por objetivos cruciais no Brasileirão.

CANAIS DE TV QUE TRANSMITEM AO VIVO

Mas, a maioria dos jogos poderá ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo ao vivo.

Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.