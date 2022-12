ASSISTA Palmeiras x Santos AO VIVO COM IMAGENS FINAL PAULISTÃO FEMININO, HOJE (21/12) – BOLA ROLANDO

O jogo entre Palmeiras x Santos pelo Campeonato PAULISTA FEMININO acontece hoje, HOJE (21/12) às 15:30 hs,. O mandante do jogo, o Palmeiras , tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada em quatro fases, está assim dividida, como mostra a tabela no final do artigo.

15:30 Palmeiras 2 x 0 Santos Final

Escalações:

Escalação PALMEIRAS: Amanda; Bruna Calderon, Day Silva Júlia Bianchi e Duda Santos; Ary Borges, Andressinha, Camilinha e Bia Zaneratto; Carol Baiana e Byanca Brasil. Escalação SANTOS: Camila Rodrigues; Gi Fernandes, Tayla, Kaká e Bia Menezes; Brena, Ana Carla e Ketlen (Thaisinha); Jane, Fernanda e Cristiane.

ONDE ASSISTIR Palmeiras x Santos AO VIVO PELO PAULISTÃO FEMININO HOJE COM IMAGENS

sportv, Estádio TNT Sports, Paulistão Play, Eleven Sports, Facebook da Centauro e YouTube mostram os jogos

CAMPEONATO PAULISTA FEMININO

O Campeonato Paulista de Futebol Feminino é uma competição do futebol brasileiro disputada por equipes do estado de São Paulo filiadas à Federação Paulista de Futebol, a entidade organizadora do certame. Disputada oficialmente pela primeira vez em 1987 e de maneira ininterrupta desde 2004, é a principal competição feminina do futebol paulista.

PAULISTÃO FEMININO 2022

Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro do seu grupo em jogos de ida e volta. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase da competição, sendo redistribuídos em dois grupos compostos pelo 1º e o último de um grupo e o 2º e 3º do outro.

Na segunda fase, as equipes disputam novamente partidas dentro dos grupos, em jogos de ida e volta. Os dois melhores colocados de cada grupo, se classificam para as semifinais que serão disputadas em partidas de ida e volta, sempre com a última partida de mando da equipe de melhor campanha na segunda fase.

Com o fim da Copa do Brasil Feminina, a equipe melhor classificada que não está garantida no Brasileirão Feminino séries A1 ou A2, será indicada para disputa da preliminar que dá vaga a segunda divisão do campeonato nacional. Em 2018, por exemplo, essa vaga seria do XV de Piracicaba, mas como a equipe abriu mão, a vaga na série A2 ficou com o time de Embu das Artes.

O torneio será disputado por Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Taubaté, Realidade Jovem (São José do Rio Preto), Portuguesa, EC São Bernardo, Ferroviária (Araraquara), Pinda (Pindamonhangaba), Red Bull Bragantino e São José.

