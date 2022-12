Compartilhe















O Litoral da Paraíba tem seis trechos de praias impróprios para banho, sendo cinco em João Pessoa e um em Pitimbu, de acordo com o relatório divulgado pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema).

Os outros pontos monitorados, situados em Mataraca, Baía da Traição, Rio Tinto, Lucena, Cabedelo, João Pessoa, Pitimbu e Conde, tiveram a qualidade das águas classificada como própria.

A análise da balneabilidade da água foi realizada entre os dias 19 a 22 de dezembro e é válida até o dia 30 de dezembro. As demais praias monitoradas continuamente pela Sudema estão liberadas para o banho.

Praias com trechos impróprios para banho na Paraíba

João Pessoa

Praia de Manaíra, em frente à quadra; Praia do Arraial, em frente a desembocadura do Rio Cuiá; Praia do Cabo Branco, em frente à rotatória do Cabo Branco; Praia do Cabo Branco, em frente à galeria de águas pluviais; Praia do Seixas, em frente à avenida das Falésias.

Pitimbu

Praia de Maceió, em frente à desembocadura do riacho Engenho Velho.

