Parque Zoobotânico Arruda Câmara terá horários especiais no período de Natal e Ano Novo

23/12/2022 | 18:00 | 20

Durante as festividades natalinas e início de ano novo, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, funcionará com horário diferenciado. Neste sábado (24), será aberto ao público das 8h às 12h. Já no domingo (25), das 12h às 17h. Na semana que vem, última do ano, no dia 31, o espaço receberá o público das 8h às 12h. Já no dia 1º de janeiro, a visitação será das 12h às 17h.

O diretor do Parque, Rodrigo Fagundes, destaca que o horário foi pensando de maneira a favorecer o público e os funcionários da instituição. “Nós pensamos numa maneira de favorecer o visitante, permitindo que ele tenha nesse período festivo mais essa opção de lazer, mas também pensamos nos nossos funcionários, que costumam viajar para passar Natal e Ano Novo com seus familiares. Com o horário dessa maneira, todos são beneficiados”, ressaltou.

Aproveitando que janeiro é mês de férias para muita gente, sobretudo para as crianças, a partir do dia 2, a Bica será aberta das 8h às 17h. Lembrando que tanto nos dias das festividades de final de ano quanto ao retorno do horário normal, a bilheteria do Parque fica aberta até uma hora antes do fechamento do local.

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara está localizado na avenida Gouveia Nóbrega, s/n – Róger. A entrada custa 2,00 reais. Crianças até 7 anos não pagam, nem idosos acima de 65 anos. Não é permitida a entrada com bebidas alcoólicas, bexigas e balões de festas, aparelhos sonoros, como caixas de som ou instrumentos musicais e nem animais domésticos, como cães e gatos, exceto cão-guia.