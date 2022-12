Segurança alimentar

Prefeitura de João Pessoa entrega ‘quentinhas natalinas’ para pessoas em situação de rua

23/12/2022 | 19:00 | 87

As famílias em situação de vulnerabilidade e pessoas em situação de rua da região do Centro da Capital puderam ter uma refeição com ingredientes natalinos. A iniciativa foi realizada pela Prefeitura de João Pessoa, nesta sexta-feira (23), no Restaurante Popular Fábio Fernandes, no bairro do Varadouro, equipamento administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

Foram distribuídas 800 quentinhas, compostas por um cardápio com a temática natalina, com salpicão, arroz à grega, farofa de bacon, frango assado, além de suco e bolo de chocolate. Antes de iniciar a entrega das refeições, foi realizada uma oração pelo padre Wancelei Cunha, da Igreja Nossa Senhora da Conceição. No local também foram oferecidos cortes de cabelo gratuitamente.

Uma das pessoas que recebeu a quentinha foi Simone Barbosa. Acompanhada dos filhos, ela se mostrou agradecida pela ação. “Vim com meus filhos e receber essa quentinha é muito bom. Nosso Natal será muito melhor”, completou.

Ivoneide Araújo, diretora de Economia Solidária e Segurança Alimentar da Sedes, reforçou a importância de realizar ações que visem melhorar a vida de quem mais precisa. “A ação de hoje pode parecer pontual, mas nosso trabalho é contínuo nas Cozinhas Comunitárias, onde as famílias recebem almoço gratuitamente, e nos Restaurantes Populares, servindo comida de qualidade pelo valor simbólico de R$1,00”, reforçou.