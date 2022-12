ARGENTINA x CROÁCIA: PALPITES, PROGNÓSTICOS, ONDE ASSISTIR, ESCALAÇÕES – COPA DO MUNDO – BOLA ROLANDO

Se houve um jogo para caracterizar a natureza caótica, mal-humorada e imprevisível da Copa do Mundo de 2022, as quartas de final da Argentina contra a Holanda seguiram o roteiro à risca. Argentina x Croácia jogam nesta terça-feira, às 16 hs pela Copa do Mundo do Catar, a primeira semifinal.

Uma Albiceleste inspirada em Lionel Messi teve um pé firme nas semifinais por meio de Nahuel Molina e o pênalti tranquilo do sete vezes vencedor do Ballon d’Or, mas um dois gols tardios de Wout Weghorst – incluindo um empate aos 100 minutos – forçou o mais improvável dos períodos de prorrogação.

Mais uma disputa de pênaltis seria necessária para decidir o destino das duas equipes e, após brigas em massa, abundância de jogo e impressionantes 17 cartões amarelos, a Argentina manteve a calma para prevalecer e avançar para as quatro finalistas.

ONDE ASSISTIR ARGENTINA X CROÁCIA AO VIVO

Como vocês sabem, os jogos da Copa do Mundo, para o Brasil, são transmitidos pela TV Globo e suas afiliadas, bem como também para os assinantes do SPORTV. Por fim, a CAZÉ TV, no Youtube de Casemiro, também faz uma cobertura aberta, gratuita e engraçada para os telespectadores do Brasil.

Palpites e ODDS Argentina x Croácia

A Argentina é ampla favorita para o confronto e, nas casas de apostas, eles devem vencer o confronto. O time sul-americano tem em Messi sua maior estrela e nesta Copa do Mundo já marcou 8 gols. Na última partida, empatou com a Holanda por 2 x 2 , mas a venceu nos pênaltis. Um time que faz gols e quase todos os jogos, mas a defesa ainda pode ser uma preocupação. Já a Croácia é a ‘rainha’ dos empates, desde a última Copa. Nesta não tem sido diferente, se classificou nas oitavas e quartas pelos penais. Confira abaixo, então as ODDs do confronto entre Argentina vs Croácia .

Argentina: 1,82 Empate: 3,26 Croácia: 4,70

Nosso palpite: Argentina marca dois gols, leva um ou nenhum Argentina 2 x 1 Croácia.

Notícias dos times

Croácia

Enquanto o Brasil lutava para encontrar um caminho através da defesa notoriamente obstinada da Croácia, Neymar se encarregou de abrir o placar aos 106 minutos com um gol maravilhoso, mas o remate de Bruno Petkovic aos 117 minutos encontrou o caminho para o canto através de um desvio para forçar uma disputa de pênaltis.

Livakovic manteve o Brasil de fora 11 vezes antes de também defender de Rodrygo na disputa de pênaltis, e o sonho da Seleção foi frustrado quando o chute de Marquinhos acertou a trave, permitindo que o delírio tomasse conta dos rubro-negros na comemoração da segunda semifinal consecutiva da Copa do Mundo. final.

A equipe de Dalic chegou de forma notável à final da Copa do Mundo de 2018 sem vencer nenhuma das eliminatórias no tempo normal, e a história está prestes a se repetir para os Checkered Ones, que agora estão invictos há 11 partidas antes do confronto com a Argentina.

Quanto à Croácia, Dalic foi abençoado com uma equipe totalmente apta para a vitória nas quartas de final sobre o Brasil e deve trabalhar com todas as suas tropas na terça-feira, depois que Borna Sosa e Mislav Orsic se recuperaram de suas respectivas doenças.

Argentina

É improvável que Montiel desafie Molina pela vaga de lateral-direito, e Acuna passará as responsabilidades de lateral-esquerdo para Nicolas Tagliafico ao assumir seu lugar no degrau impertinente, mas Scaloni felizmente não testemunhou nenhum jogador se lesionando no quarto de 120 minutos. -final.

Alejandro Gomez quer estar disponível enquanto se recupera de uma entorse no tornozelo, enquanto Rodrigo De Paul e Angel Di Maria – ambos com problemas de saúde – esperam estar aptos para começar a semifinal.

Scaloni optou por igualar a configuração da Holanda com uma defesa de cinco homens – trazendo Lisandro Martinez de volta do frio – mas uma mudança para uma defesa de quatro homens pode fazer com que o homem do Manchester United agora ceda seu lugar para o apto Di Maria .

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez

Croatia Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic

