Sonho da casa própria

Prefeitura sorteia apartamentos do Residencial Vista Alegre II para 192 famílias

13/12/2022 | 13:32 | 44

A Prefeitura de João Pessoa sorteou, no final da manhã desta terça-feira (13), os apartamentos que realizam o sonho da moradia própria para 192 famílias, no Residencial Vista Alegre II, no Colinas do Sul. A solenidade, que contou com a presença do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra, aconteceu no Centro Cultural de Mangabeira. Com mais essa entrega, a gestão ultrapassa a marca de 2.400 unidades entregues e torna realidade o sonho de ter um lar digno para milhares de pessoas.

“Você dar a chance de tirar pessoas que antes estavam em acampamentos e ofertar um apartamento no padrão que nós estamos ofertando, com a preocupação de levar a educação e saúde para essas pessoas, é algo que parece um presente de Natal para eles, mas nossa equipe é que se sente presenteada”, destacou Cícero Lucena.

O vice-prefeito Leo Bezerra ressaltou que a Prefeitura segue realizando o sonho de milhares de famílias pessoenses. “Esse é um momento muito gratificante por estar aqui com o prefeito Cícero fazendo o sorteio desses apartamentos. Bem pertinho do Natal, nada melhor do que entregar esse presente que é uma casa, dignidade e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas”, afirmou.

“Este é o quarto Vista Alegre que estamos entregando e, se Deus quiser, dentro de dois meses, estaremos entregando o próximo. Agora, essas famílias vão realizar a vistoria nas unidades para fazerem algum ajuste. Essa gestão tem realizado muitos sonhos na área de habitação”, disse a secretária de Habitação, Socorro Gadelha.

Sonho realizado – O Vista Alegre II vai receber moradores da comunidade Nova Jerusalém, assim como de pessoas que viviam em condições insalubres ou situação de risco por toda a cidade. A dona de casa Sandra dos Santos mora com os dois filhos e foi uma das beneficiadas. “A emoção é muito grande e é mais do que um sonho, porque a gente esperou tanto por esse momento. A felicidade está grande por aqui”, disse.

Outra moradora contemplada com um apartamento foi a dona de casa Socorro Lopes. “O lugar onde eu moro com meu esposo é muito ruim, porque eu pego sol e chuva. Mas agora agradeço demais a Deus e a todo mundo da Prefeitura. Vai ser o Natal mais feliz da minha vida”, contou emocionada.

Estrutura – Os apartamentos têm 47 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com cerâmica no piso e nas áreas molhadas (banheiro, cozinha e área de serviço) e uma vaga de garagem. As pessoas que têm limite de locomoção irão morar nos apartamentos localizados no térreo, que são adaptados com acessibilidade.

A solenidade contou com a presença ainda do superintendente da Caixa Econômica Federal, Adriano Freitas; e dos secretários de Gestão Governamental, Diego Tavares; de Direitos Humanos e Cidadania, João Corujinha; de Participação Popular, Thiago Diniz; de Comunicação, Marcos Vinícius; dentre outros.