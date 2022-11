Saúde do homem

Hospital Municipal Santa Isabel inicia ação que garante cirurgias para retirada de sonda

21/11/2022 | 09:30 | 20

Reforçando o cuidado permanente com a saúde do homem, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) está iniciando a ação ‘João Pessoa Sem Sonda’, que garante a realização de cirurgias de prostatectomia para pacientes que utilizam sonda. A ação vai beneficiar 40 pacientes até janeiro de 2023 e faz parte da campanha ‘Novembro Azul Sempre’, da Prefeitura de João Pessoa. A ação foi lançada pelo prefeito Cícero Lucena e pelo vice-prefeito Leo Bezerra, na manhã desta segunda-feira (21).

“Queremos uma Saúde capaz de identificar os problemas das pessoas e trazer a solução de forma a melhorar a qualidade de vida. Zerar a fila de pacientes com sonda é uma amostra do sentimento que hoje norteia o nosso trabalho, que é um atendimento completamente humanizado. Há pacientes com sondas há cerca de três anos, trazendo desconforto para eles e para a família e isso agora vai mudar pelo trabalho de uma equipe motivada, qualificada e com vontade de fazer o bem”, afirmou Cícero.

O secretário municipal da Saúde, Luís Ferreira, explicou que há uma lista de pacientes que utilizam a sonda vesical devido ao crescimento da próstata, o que é comum em pacientes a partir de 50 anos. “Só quem utilizou uma sonda na vida sabe o desconforto físico, mas também social e moral de carregar essa sonda. Então as pessoas vão recuperar a saúde e a dignidade”, afirmou.

O médico urologista Rafael Rebouças, coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Municipal Santa Isabel, explicou que a chamada Hiperplasia Prostática benigna é uma doença super prevalente. “Mais de 50% dos homens acima de 50 anos têm essa patologia e muitos deles têm um prejuízo grande à qualidade de vida, porque não conseguem urinar bem, precisando da sonda. E aí, focado nesses pacientes, principalmente esses que precisam de uma cirurgia para se livrar de uma sonda ou para urinar melhor, a gente está fazendo o mutirão”, afirmou o urologista.

A diretora geral do Hospital Santa Isabel, a médica Adriana Lobão, destacou que a realização das cirurgias de retirada de sonda é mais um trabalho da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para zerar a fila de demanda reprimida na área.

Paralela à ação ‘João Pessoa Sem Sonda’, ela ressalta que as consultas com urologistas continuam sendo feitas no Hospital Santa Isabel, através do Ambulatório, dentro da prevenção do câncer de próstata.

O programa ‘Novembro Azul Sempre’ foi lançado no ano passado e garante assistência ao homem durante todo o ano e não apenas em novembro, mês referência na prevenção do câncer de próstata.

Ainda estiveram presentes na solenidade o vereador Bruno Farias, o secretário municipal da Gestão Governamental, Diego Tavares; e a secretária executiva da Saúde, Janine Lucena.