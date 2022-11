Assistência Especializada

Secretaria de Saúde oferta laserterapia para tratamentos odontológicos

05/11/2022 | 08:00 | 44

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) busca sempre formas de prestar um melhor cuidado com o bem-estar da população pessoense. Nesse sentido, dentro da assistência especializada, é possível realizar tratamento com laserterapia para os cuidados odontológicos. O serviço é ofertado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), no bairro da Torre, de acordo com a necessidade e quadro clínico do paciente.

O odontólogo da rede municipal de saúde, Helder Domiciano, explica que a laserterapia é um método em que há o emprego de um equipamento que emite uma luz que será absorvida pelo organismo e transformada em energia para as células. Na Odontologia existem dois tipos de laser: o laser de baixa potência, geralmente utilizado para minimizar processos inflamatórios e redução de dor e inchaço e, o de alta potência que está mais relacionado a procedimentos cirúrgicos com menor sangramento.

“A aplicação do laser tem um papel importante na cicatrização das feridas e também na diminuição o processo inflamatório e, seus benefícios estão relacionados à menor inflamação, menos dor na cavidade oral e a melhor cicatrização. Além disso, é uma ferramenta pouco invasiva, de fácil aplicação e sem efeitos colaterais, além de ser uma terapia indolor e que não possui contra indicações absolutas para o uso”, destaca o profissional.

Para ter acesso, o usuário deve ser encaminhado através da Unidade de Saúde da Família de referência e, à medida que o dentista avalie a necessidade, ele faz o encaminhamento para o setor de estomatologia do CEO, que realizará o tratamento após avaliação. A partir de cada caso, é estabelecido um protocolo referente ao tipo de luz e comprimento de onda e, a quantidade de luz que será colocada no tecido.

“A indicação do laser são as mais variadas possíveis. Aqui no CEO utilizamos o equipamento como terapia auxiliar no tratamento de lesões traumáticas, ulcerações aftosas, de doenças imunologicamente mediadas como pênfigo vulgar, no tratamento de doenças infecciosas como queilite angular (inflamação nos cantos da boca), estomatite protética (relacionada ao uso de próteses dentárias), herpes labial (para prevenção e tratamento). Mas o laser também pode ser empregado no tratamento auxiliar das paralisias faciais e em muitas outras situações”, explica Helder Domiciano.

Uma das pacientes atendidos no CEO para o uso do laser como terapia é Guaracy Ribeiro, de 67 anos. Acometida de lesões na mucosa bucal, a dona de casa iniciou o tratamento há pouco tempo, mas já sente os benefícios da terapia. “Eu sofro há bastante tempo com o surgimento dessas aftas, de ter dias em que eu não consigo falar de tanta dor, fora a dificuldade para me alimentar. Mas desde que cheguei para esse tratamento tem sido um alívio, pois sinto a melhora ainda no momento em que estou sendo atendida”, conta.

Dona Guaracy realizou até o momento três sessões de laser terapia e deve realizar mais sessões, mas a indicação do tratamento varia de acordo com o caso clínico de cada paciente.

“O laser, até mesmo na rede particular de atendimento, não é fácil de ser encontrado. Isso reforça o cuidado que a rede municipal de saúde tem em promover esse tipo de terapia tão necessária para a odontologia e que é um verdadeiro diferencial para a assistência que prestamos”, destaca a coordenadora da área técnica de saúde bucal da SMS, Camila Castelo Branco.

Rede de Saúde Bucal – Em João Pessoa a rede de saúde bucal presta assistência na atenção primária, especializada e hospitalar. Atualmente possui 192 Equipes de Saúde Bucal, compostas por dentistas e auxiliares de saúde bucal.

Nas Unidades de Saúde da Família (USF), espalhadas por todo o município, são ofertadas consultas, profilaxia (limpezas), restaurações, remoção de tártaro, urgências, extrações dentárias, entre outros serviços. Ainda na atenção primária, a rede conta com a Unidade Odontológica Móvel (UOM), também chamado de Odontomóvel, que roda a cidade de João Pessoa cobrindo as áreas descobertas e ofertando os mesmos serviços das USF.

Já os atendimentos especializados em saúde bucal acontecem em quatro Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), localizados em Jaguaribe, Cristo, Torre e Mangabeira, estes dois últimos funcionando 24h. Nos CEO são ofertados serviços de odontopediatria, cirurgia oral menor, endodontia (tratamento de canal), dentística (restaurações), radiologia, periodontia (tratamento da gengiva), estomatologia (diagnósticos de lesões da cavidade bucal), realização de biópsias e prótese dentária, além do atendimento especializado a pacientes com necessidades especiais.

Além de encaminhados das Unidades de Saúde da Família (USF), os CEO atendem usuários dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e de algumas Organizações não governamentais (ONGs) que atuam no seguimento da assistência psicossocial, bem como as crianças com doenças raras.

Nos cinco hospitais da rede municipal, o serviço de odontologia hospitalar atende, diariamente, todos os pacientes internos nas unidades de terapia intensiva (UTI). Além disso, os odontólogos também fazem visitas nos leitos de enfermaria, onde realizam orientações sobre a higiene bucal e atendimentos específicos, sempre que necessário.

Os dentistas hospitalares da rede municipal de saúde são responsáveis em diagnosticar, controlar e tratar dor e infecções bucais através de prescrições medicamentosas e tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, além de remover quaisquer dispositivos orais que interfiram na saúde bucal, na condição sistêmica e, no controle de hemorragias.