Celest abre inscrições para cursos gratuitos de idiomas e libras, em João Pessoa

Celest oferece cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Libras com duração de até três anos. Foto: Prefeitura de João Pessoa

Estão sendo oferecidas 750 vagas para cursos de línguas estrangeiras entre inglês, francês, espanhol, alemão e língua brasileira de sinais (Libras), no Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), vinculado a Secretaria de Educação de João Pessoa (Sedec-JP). As matrículas começam neste sábado (24), às 8h.

As inscrições para o público adulto acontecerão no sábado, e vão ser exclusivamente online, por meio do link estabelecido pelo Celest. O prazo para inscrição online é das 8h às 12h.

Já no caso dos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, as matrículas começam na próxima segunda-feira (26), presencialmente. O prazo para a matrícula vai do dia 26 de janeiro ao dia 4 de fevereiro. Este grupo só poderá se inscrever para as turmas de inglês e espanhol.

O início das aulas está previsto para o dia 9 de fevereiro, e elas serão presenciais, com uma carga horária de 2 horas e 30 minutos semanalmente.

O curso tem duração de até 3 anos, dividido em 6 semestres letivos. O Celest recomenda que os candidatos leiam o manual de inscrições, disponível no mesmo link da matrícula, que contém todas as orientações necessárias para matrícula.

Condições e documentação necessária para inscrição:

Para alunos da Rede Municipal de Ensino: cópia do CPF, cópia do CPF e RG do responsável, cópia da identidade e certidão de nascimento do aluno, comprovante de residência atualizado, comprovante de escolaridade (declaração ou histórico escolar) e uma foto 3×4.

cópia do CPF, cópia do CPF e RG do responsável, cópia da identidade e certidão de nascimento do aluno, comprovante de residência atualizado, comprovante de escolaridade (declaração ou histórico escolar) e uma foto 3×4. Para servidores da prefeitura de João Pessoa: comprovação de vínculo funcional.

comprovação de vínculo funcional. Para profissionais da educação: contracheque ou declaração assinada e carimbada pelo chefe imediato, CPF, RG ou documento oficial com foto, comprovante de residência e uma foto 3×4.

contracheque ou declaração assinada e carimbada pelo chefe imediato, CPF, RG ou documento oficial com foto, comprovante de residência e uma foto 3×4. Para o público-geral: CPF ou documento de identificação com foto. Os candidatos para esta categoria precisam ter 18 anos e estar cursando ou ter concluído o 6º ano do Ensino Fundamental. Aqueles que já possuem conhecimento prévio no idioma podem se inscrever para uma prova de nivelamento.

O Celest está localizado na Avenida Epitácio Pessoa, nº 1.840, bairro dos Expedicionários. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 99604-4389 ou via e-mail [email protected].