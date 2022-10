Ciência e tecnologia

Caravana da Secitec visita o município de Sapé nesta terça-feira

24/10/2022 | 17:00 | 19

A Caravana da Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec) que está promovendo a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) segue nesta terça-feira (25) para o município de Sapé, localizado a pouco menos de 42 quilômetros da Capital.

A ação faz parte das estratégias de divulgação para popularização da ciência e tecnologia em João Pessoa e municípios circunvizinhos e está inserida na 19ª da SNCT, que acontecerá no período de 9 a 12 de novembro 2022, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, com entrada gratuita.

A Caravana já passou por nove municípios levando conhecimento sobre ciência e tecnologia. A secretária de educação de Pilar, Rejane Barros, comentou que a caravana chegou em boa hora e contribuiu com muito mais conhecimento. “Só temos a agradecer e que essa caravana e que em outros momentos não esqueça de nosso município”, comentou.

A abertura da 19ª SNCT será na quarta-feira (9), 17h, no Teatro Paulo Pontes, e após a solenidade haverá show do Rubacão Jazz, às 18h30, e a presença garantida de escolares e professores de várias universidades públicas e particulares do município e do Estado da Paraíba.

O estudante da Escola Sebastião Rodrigues de Melo, Dallison Arthur, do município de Itabaiana (PB) estava muito empolgado com a vinda Caravana no município e espera que outras ações como esta possam movimentar a escola que ele tanto ama.

O secretário de educação do município de Cruz do Espírito Santo, Adjelson Avelino de Almeida, disse que enquanto professor ficou encantado com o trabalho desenvolvido pela Secitec, e espera que outras ações parceiras entre os municípios da Paraíba sejam cada vez mais realizadas. Depois de Sapé a Caravana segue para Mari (26), Conde (27) e Marcação (4 de novembro).

19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) – A Caranava é uma ação da 19ª SNCT, acontece anualmente desde 2004. Foi estabelecida por meio do decreto presidencial do dia 9 de junho de 2004. Este ano, a cidade de João Pessoa realizará a SNCT em duas etapas: de 10 a 28 de outubro de 2022, com a “Caravana SNCT” que visitará 15 cidades e de 9 a 12 de novembro de 2022 com a “Mostra SNCT”, no Espaço Cultural.

A SNCT é realizada sob a coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), com uma programação de eventos e atividades gratuitos e abertos à população, contando com a colaboração de secretarias estaduais e municipais, agências de fomento, espaços científico-culturais, instituições de ensino e pesquisa, sociedades científicas, escolas, órgãos governamentais, empresas de base tecnológica, empresas privadas com destaque no uso tecnologias inovadoras e outras entidades da sociedade civil.

O tema escolhido para este ano reflete sobre a independência do país, que completa dois séculos em 2022, e como a ciência e tecnologia contribuíram para o crescimento do país desde então. A SNCT é uma excelente oportunidade para divulgar a ciência e a tecnologia e refletir sobre o seu papel como força motriz para a independência tecnológica do País.

A ideia motivadora para a SNCT 2022 em João Pessoa é a coordenação de eventos de divulgação e popularização da ciência que agrupe em sinergia o ecossistema de Ciência e Tecnologia, a rede de ensino e a população geral da cidade e do Estado, em um ambiente agradável de compartilhamento de experiências e motivação para jovens cientistas, favorecendo a fertilização de sementes para transformação social através do conhecimento científico e tecnológico.

Organização: Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SECITEC)

Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEC/PB)

Secretaria de Ciência e Tecnologia da Paraíba (SCT/PB)

Apoio: Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações (MCTI)

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)

Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (FUNETEC)

Colaboração: Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Instituto Federal da Paraíba (IFPB)

Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE)

Centro Universitário Maurício de Nassau (UNISSAU)

Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ)