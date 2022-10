PARADESPORTO: Com apoio da Prefeitura de Campina Grande, Laissa Guerreira recebe pré-convocação para Seleção Brasileira de Bocha | Prefeitura de Campina Grande – PB

Centro de Referência em Paradesporto, no Parque da Liberdade, é a principal base de treinamento da paratleta

Administrado pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), o Parque da Liberdade tem instalado na sua área o Centro de Referência em Paradesporto, chancelado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O local é o principal polo de treinamentos da paratleta Laíssa Guerreira, que acabou de ser pré-convocada para a Seleção Brasileira de Bocha.

“Esse ano, Laissa foi campeã da Copa do Brasil de Jovens; do Campeonato Brasileiro de Jovens; Norte-Nordeste; e campeã do Intercentros na classe dela, a BC4. Ela também foi convocada para participar do Camping de Treinamento Escolar, promovido pelo CPB, onde passamos duas semanas de treinamentos, já duas vezes só esse ano”, disse Edna Silva, mãe e treinadora de Laissa Guerreira.

Laissa Guerreira e Edna Silva (mãe e treinadora da paratleta)

A Paratleta tem uma rotina de treinamentos bem intensa, justificada pelos resultados já apresentados, chegando a treinar praticamente todos os dias da semana. Laissa integra a equipe do Centro de Referência do Parque da Liberdade e também defende o Clube Acardd, da cidade de João Pessoa. A pré-convocação para a Seleção Brasileira visa ao V Jogos Parapanamericanos da Juventude, que acontecerão em Bogotá, Colômbia, no período de 02 a 12 de junho de 2023.

“A gente recebe todo o protocolo de treinamentos do Clube Accard e ministramos aqui, no Centro de Referência do Parque da Liberdade. Às vezes treinamos até nos fins de semana, entrando pela noite. Tem sido um esforço bastante válido e os resultados estão aí para comprovar”, finalizou Edna Silva.

Codecom