Lula entrega primeiro trecho de obra do Ramal do Apodi; 750 mil vão ser beneficiados

Lula entrega trecho de obra no Sertão da Paraíba – Foto: Youtube.

O presidente da República, Lula, entregou o primeiro trecho da obra do Ramal do Apodi na cidade de Cachoeira dos Índios, no Sertão da Paraíba, em cerimônia que aconteceu nesta quarta-feira (26). A obra faz parte do projeto de integração do Rio São Francisco.

De acordo com o Governo Federal, com 115,5 km de extensão, a estrutura do ramal liga a Barragem Caiçara, na Paraíba, à Barragem Angicos, que fica localizada no estado do Rio Grande do Norte, com vazão projetada de 40 m³/s.

“Sempre vai existir a seca, agora a fome por causa dela é falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país. Quando pensamos em trazer as águas do São Francisco para a região seca, muita gente era contra (…). O rio nasceu em Minas Gerais, ele passa por aqui e de lá vai para o mar. O que eu quero é pegar um pouquinho de água antes dela chegar no mar e trazer de volta para o povo do sertão”, destacou.

Em termos de impacto na chegada de água para as pessoas, o governo avalia que 750 mil pessoas em 54 municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte serão beneficiadas.

Trecho de obra acontece no Sertão da Paraíba – Foto: João Paulo Medeiros.

Além do presidente, o governador João Azevêdo também discursou na entrega da obra. O governador destacou que o trecho do Ramal do Apodi vai ajudar na subsistência das pessoas e também na produção de alimentos.

“Acima de tudo, água é vida, essa água que agora chega, que vai cruzar a Paraíba todinha, chegando até o Rio Grande do Norte, ela é transformadora, ela verdadeiramente fará que toda uma região além de ter uma segurança hídrica possa melhorar a produção”, disse.

A obra foi iniciada em 2021 e o primeiro trecho entregue agora corresponde a 74,43% da obra concluída. A previsão de entrega total está fixada para outubro de 2026. Ao todo foram investidos cerca de R$ 1,6 bilhão.

Também na entrega do trecho da obra em Cachoeira dos Índios, o presidente Lula anunciou a expectativa de alguns projetos para o governo. Entre eles estão:

Mais Especialidades (com intuíto de diminuir tempo para atendimento com médicos especialistas na saúde pública);

Programa para linha de crédito para reformar moradias de pessoa de baixa renda;

Programa para linha de crédito para entregadores comprarem motos para realizar entregas.

Em relação ao “Mais Especialidades” o presidente disse que deve lançar o programa na sexta-feira (30).

Diversas autoridades participaram do lançamento da obra – Foto: Youtube.

Participaram da ceriômonia de entrega do trecho em Cachoeira dos Índios diversas autoridades. O governador do estado, João Azevêdo, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o prefeito da cidade Alyson Francisco, o senador paraibano Veneziano Vital, o deputado estadual Adriano Galdino. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, esteve presente, além de alguns ministros do governo.