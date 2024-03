Deputados da Paraíba conquistam pouco espaço na comissões permanentes da Câmara

Os deputados da bancada da Paraíba não conseguiram espaços importantes nas Comissões Permanentes da Câmara Federal, este ano. Das 40 comissões fixas na Casa, os parlamentares estão fora de 14 delas.

Como titulares, eles se fazem presentes apenas em 1o comissões, sendo a maior participação nas Comissões de Finanças e Tributação, com quatro titulares e dois suplentes; e na de Constituição e Justiça, com três titulares e três suplentes.

Nenhum deles faturou a presidência das comissões, apesar de ainda terem a possibilidade de serem indicados para as outras três funções: 1ª, 2ª e 3ª vice-presidências.

Em outras cinco comissões, os deputados federais da Paraíba estão atuando apenas como suplente, ou seja, terão visibilidade apenas em uma eventual ausência de um dos titulares. (confira a lista completa ao final da matéria)

A falta de representativa chama atenção, especialmente, porque alguns deles têm posição de destaque na Casa. O deputado Gervásio Maia é o líder do PSB na Câmara, Hugo do Republicanos e Romero Rodrigues do Podemos, sem contar Aguinaldo Ribeiro que se movimenta com facilidade na Casa.

Deputados com mais participações

Mais notório parlamentar da oposição ao governo Lula, o deputado Cabo Gilberto (PL) é o campeão em indicações nas comissões permanentes. A maioria das vagas, no entanto, é como suplente. O bolsonarista está em seis delas. Como titular, apenas na de Finanças e Tributação, e como suplente na CCJ, Finanças e Tributação, Comunicação, Cultura, Administração e Serviço Público e de Ciência e Tecnologia.

Em segundo lugar está Mersinho Lucena (PP), que participa como titular em três comissões (CCJ, Cultura e Desenvolvimento Econômico) e como suplente na de Ciência, Tecnologia e Inovação. No pódio também está Gervásio Maia, titular na de Comunicação, Relações Exteriores e do Trabalho.

Na outra ponta, com menor espaço nas comissões está o deputado Ruy Carneiro, do Podemos, que está como titular apenas na Comissão de Saúde.

COMISSÕES PERMANENTES

Comissões com paraibanos como titulares e suplentes

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Titulares: Aguinaldo Ribeiro, Luiz Couto, Mersinho Lucena

Suplentes: Cabo Gilberto, Hugo Motta e Raniery Paulino

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Titulares: Cabo Gilberto Silva, Hugo Motta, Murilo Galdino, Wellington Roberto

Suplentes: Aguinaldo Ribeiro, Raniery Paulino

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Titular: Damião Feliciano, Gervásio Maia

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

Titular: Gervásio Maia

Suplente: Cabo Gilberto

COMISSÃO DE CULTURA

Titular: Mersinho Lucena

Suplente: Cabo Gilberto

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Titular: Mersinho Lucena

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Titular: Raniery Paulino

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Titular: Damião Feliciano

COMISSÃO DE SAÚDE

Titular: Ruy Carneiro

COMISSÃO DE TRABALHO

Titular: Gervásio Maia

Comissões com paraibanos apenas como suplentes

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Suplente: Cabo Gilberto Silva

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Suplentes: Cabo Gilberto Silva, Mersinho Lucena e Romero Rodrigues

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Suplente: Luiz Couto

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Suplente: Raniery Paulino

COMISSÃO DE TURISMO

Suplente: Murilo Galdino

Comissões sem paraibanos

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DOS POVOS ORIGINÁRIOS E TRADICIONAIS

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL

COMISSÃO DO ESPORTE

COMISSÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA

COMISSÃO DE PREVIDÊNCIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, INF NCIA, ADOLESCÊNCIA E FAMÍLIA

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES