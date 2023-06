Saúde

Reestruturação da sede do Samu-JP garante melhor qualidade nas condições de trabalho e no atendimento à população

23/06/2023 | 15:30 | 114

A sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP), localizada no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, passou por uma reestruturação com investimentos na ordem de R$ 480 mil, possibilitando melhorias nas condições de trabalho de todas as equipes. A nova sede foi entregue na última segunda-feira (19), pelo prefeito Cícero Lucena.

“É a primeira reforma executada no local nos últimos 17 anos. No início, o Samu funcionava numa pequena sala emprestada pelo Corpo de Bombeiros, no Hospital de Trauma. Em 2006 foi transferido para o Centro Administrativo na Prefeitura Municipal de João Pessoa. Após 17 anos, foi preciso descentralizar as bases de apoio e realizar uma reforma do teto ao chão, para dar melhores condições de trabalho aos profissionais e um melhor atendimento à população”, destacou o médico Galileu Machado, coordenador geral do Samu-JP.

Atualmente, o Samu-JP conta com 15 ambulâncias à serviço da população e até o mês de julho serão entregues mais 14 viaturas e dois veículos de intervenção rápida (VIR) e, pela primeira vez, o serviço terá sua frota completa e reserva técnica.

As intervenções realizadas incluem a recuperação do isolamento da sala de atendimento, a recuperação da coberta, revitalização da fachada, pintura, instalação de cerâmica, revisão elétrica e hidráulica, troca de luminárias e esquadrias, climatização, manutenção externa, novos colchões nos dormitórios e renovação da telefonia e computadores. Além disso, estão sendo realizados os ajustes necessários para adequar a escala de plantão.

Período junino – Para as festividades juninas, o Samu-JP disponibiliza equipe extra de profissionais, de modo que não prejudica o funcionamento normal do serviço. “O serviço conta, ainda, com o apoio do ‘Camarim da Saúde’ que oferece atendimento médico e de enfermagem no São João Multicultural que está sendo realizado no Parque Solon de Lucena”, ressaltou Galileu Machado.