Secretaria de Saúde prorroga inscrições para as residências médica e multiprofissional

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) prorrogou as inscrições para os processos seletivos das residências médica e multiprofissional. O novo prazo agora vai até as 17h do próximo dia 18 e os boletos devem ser pagos até o dia 20 do mesmo mês, devendo ser compensado ainda dentro do horário do expediente bancário do respectivo dia.

A organização do processo seletivo pede atenção dos candidatos de que ‘não há a necessidade de reemissão dos boletos’. O vencimento dos que já foram emitidos e ainda não pagos será automaticamente alterado para a nova data (20/12), sem a necessidade da emitir um novo documento.

Novos links – Os novos links dos comunicados com os ajustes para residência médica são os seguintes: link 1 e link 2. Já os novos links dos comunicados com as alterações para residência multiprofissional são: Link 1 e link 2.

Seleção – Todo o processo seletivo tem a organização das Comissões da Prefeitura de João Pessoa, nomeadas pelas Portarias n°072 e 073/2023/SMS. No total, estão sendo ofertadas 83 vagas. De acordo com os editais, a seleção ocorrerá em uma única fase, que corresponde a uma prova objetiva (múltipla escolha) prevista para acontecer no dia 20 de janeiro do próximo ano. Já o resultado final, após recurso, está previsto para ser divulgado em 8 de fevereiro.

No programa de residência multiprofissional estão sendo ofertadas 37 vagas distribuídas nas áreas de enfermagem (09), farmácia (04), fisioterapia (04), fonoaudiologia (03), medicina veterinária (03), nutrição (04), odontologia (03), psicologia (04) e terapia ocupacional (03).

Já para o programa de residência médica estão disponíveis 46 vagas, divididas nas áreas de anestesiologia (02), clínica médica (06), cirurgia geral (05), coloproctologia (02), ginecologia e obstetrícia (04), medicina de família e comunidade (20), neonatologia (03), ortopedia e traumatologia (04).

Rede Escola – As residências médica e multiprofissional, assim como estágios, pesquisas e visitas técnicas na rede municipal de saúde são coordenadas pela Gerência da Educação na Saúde (GES) da SMS, através do projeto Rede Escola. A iniciativa estabelece parcerias na construção e efetivação da aprendizagem pelo trabalho na rede de serviços, favorecendo a melhoria da qualidade e humanização do atendimento prestado à população.