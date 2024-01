O empresário botou um penico na cabeça quando os Beatles chegaram ao primeiro lugar nos EUA – Jornal da Paraíba

Paris, madrugada do dia 17 de janeiro de 1964. 60 anos nesta quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Dê a volta na mesa, da esquerda para a direita, e veja a famosa fotografia: os Beatles Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney e John Lennon (de óculos), o produtor George Martin e o empresário Brian Epstein.

O que mais chama atenção na imagem é que Brian Epstein, sempre tão contido nos seus gestos, sempre muito discreto em suas aparições, se deixou fotografar com um penico na cabeça. Sim, um penico na cabeça.

Os Beatles estavam em Paris para uma temporada no L’Olympia. Na noite do dia 16, receberam a notícia de que I Want To Hold Your Hand chegara ao primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos. Foram comemorar, entraram pela madrugada do dia 17, e a farra só terminou às cinco da manhã.

A conquista da América era tudo o que os Beatles desejavam no início de 1964. Já eram primeiro lugar no Reino Unido. Já estavam fazendo sucesso em vários países da Europa. Já se prenunciavam como um fenômeno da música popular. Faltava a América.

A chegada de I Want To Hold Your Hand ao topo das paradas dos Estados Unidos era o sinal que eles estavam esperando. E era o coroamento do trabalho do empresário Brian Epstein, que, àquela altura, tinha somente 29 anos e tirara os Beatles do anonimato.

Os Beatles alcançaram o primeiro lugar das paradas americanas no dia 16 de janeiro de 1964. No dia nove de fevereiro, em Nova York, se apresentaram no Ed Sullivan Show. 70 milhões de pessoas assistiram ao show pela televisão, uma audiência histórica.

I Want To Hold Your Hand foi composta por John Lennon e Paul McCartney na casa de Jane Asher, namorada de Paul. Os Beatles fizeram a gravação em 17 de outubro de 1963, e o lançamento do single – o quinto do grupo – ocorreu em 29 de novembro daquele ano, com This Boy no lado B.

Uma vez, perguntei ao grande Moacir Santos qual era o segredo de I Want To Hold Your Hand. “O grito”, me disse o maestro. Em 1964, o grito dos Beatles fez eco na América e depois foi ouvido em escala planetária. 60 anos se passaram, e cá estamos nós falando sobre eles.