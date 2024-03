onde acompanhar, escalações e estatísticas

O Campeonato Paraibano Betino 2024 chega à última e decisiva rodada da sua primeira fase neste sábado (16). E um dos cinco jogos marcados para as 16h30 é Atlético-PB x Botafogo-PB, no Perpetão, em Cajazeiras. Já rebaixado e envolto em trâmites judiciais, o Trovão Azul receberá o Belo, que já está garantido nas semifinais e ainda tentar terminar a fase classificatória na primeira colocação geral.

A campanha do Atlético-PB neste estadual tem sido bastante conturbada. Dentro de campo, o Trovão Azul conseguiu resultados suficientes para alcuançar o G-4 e lutar pela classificação, mas, por ter escalado o zagueiro Pedro Bahia de forma irregular nas três primeiras rodadas, o time foi pinudo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba (TJDF-PB) com a perda de 13 pontos, o que o levou à lanterna e a um rebaixamento precoce.

A diretoria atleticana entrou com recurso contra essa decisão em primeira instância, mas acabou sendo derrotado novamente no Tribunal. Ainda há a possibilidade de recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar reverter essa pena, recuperar os pontos e se livrar da queda para a 2ª divisão, mas, para isso, além os atleticanos terão que vencer, também, o Botafogo-PB.

Já o Botafogo-PB está em situação praticamente inversa. Invicto nas sete primeiras rodadas, o Botafogo-PB conseguiu a classificação para as semifinais com duas rodadas de antecedência. E, apesar de ter perdido a invencibilidade e a liderança para o Treze, na última quarta-feira (13), o Belo entra em campo como favorito, em busca de recuperar a primeira colocação (para isso, precisa, além de vencer o Atlético-PB, torcer para que o Treze não vença o Campinense) ou, pelo menos, para manter a segunda colocação (para isso, precisa apenas de um empate, para não depender de mais ninguém).

Estatísticas

ATLÉTICO-PB: 10º colocado | -5p | 8j | 2v | 2e | 4d | 5gp | 8gc | -3sg

BOTAFOGO-PB: 2º colocado | 17p | 8j | 5v | 2e | 1d | 13gp | 6gc | 7sg

Dia, horário e local de Treze x Campinense

Dia: 16.mar (sábado)

Horário: 16h30

Local: Estádio Perpetão, em Cajazeiras

Transmissão de Atlético-PB x Botafogo-PB

Onde ouvir: na Rádio CBN Paraíba , Atlético-PB x Botafogo-PB será narrado por Raelson Galdino , com Pedro Alves nos comentários e Max Oliveira nas reportagens.

na , Atlético-PB x Botafogo-PB será narrado por , com nos comentários e nas reportagens. Onde acompanhar: o Tempo Real, no ge Paraíba, começará uma hora antes de a bola rolar no Amigão, com todas as emoções do jogo.

Prováveis escalações de Atlético-PB x Botafogo-PB

ATLÉTICO-PB: Caio Ruan, Leonardo, Wesley Rodrigues, Ronald e Richard Bala; Luanderson, Fabrício e Gustavo Cabelo; Galeguinho, Bruno Gonçalves e Renan Henrique. Téc.: Ederson Araújo.

BOTAFOGO-PB: Dalton, Lenon, Douglas, Wendel Lomar e Evandro; Pedro Ivo, Rodrigo Oliveira e Bruno Leite; Jean Silva, Pipico e Paulinho. Téc.: Moacir Júnior.

Arbitragem de Atlético-PB x Botafogo-PB

Árbitro principal: Douglas Magno

Assistente 1: Esdras Marques

Assistente 2: Paccelli Thiago

Quarto árbitro: Francisco de Assis

Dia a dia do Botafogo-PB

O Botafogo-PB perdeu para o Treze por 2 a 0, no Almeidão, e viu sua invencibilidade acabar e sua liderança passar para as mãos do Galo. Logo após a partida, os jogadores tiverem um breve descanso, para já se reapresentarem no dia seguinte.

Os jogadores descansaram pela manhã e se reapresentaram à tarde para realizarem o único treinamento antes dAtlético-PB x Botafogo-PB. Os atletas que parfticiparam da maior parte do jogo contra o Treze fizeram um trabalho regenerativo antes de irem ao campo para uma atividade leve com bola. Os demais jogadores foram submetidos a um treinamento tático em campo reduzido sob a orientação do técnico Moacir Júnior.

Está marcada para o turno da manhã a viagem da delegação botafoguense para Sousa, onde ficará concentrada até o sábado, horas antes da partida, quando viajará até Cajazeiras para enfrentar o Atlético-PB.

Atlético-PB x Botafogo-PB está marcado para as 16h30, no Perpetão, e será a chance do Belo de recuperar a liderança do Campeonato Paraibano.

