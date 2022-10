Prefeitura de Campina Grande promove festa para crianças da comunidade São Januário | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Prefeitura de Campina Grande promoveu, na tarde desta sexta-feira, 21, mais um evento para comemorar o Dia das Crianças, dentro do mês dedicado à infância. Desta vez, a comunidade São Januário, em Bodocongó, foi contemplada com a ação, que ocorreu por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), através do Programa Criança Feliz.

Aproximadamente mil crianças participaram da programação, que contou com atividades como momentos musicais, brincadeiras lúdicas, interações com palhaços, pula-pula, distribuição de algodão-doce, pipoca, além de sorteios de brindes, entre os quais, bicicletas. O evento, integra o cronograma de atividades da Prefeitura para alcançar diversas famílias, por meio dos serviços oferecidos pelas secretarias, dentro do mês da criança. Durante a ação, com o apoio da Secretaria de Saúde, também foram oferecidos serviços de vacinação contra a poliomielite para crianças de até cinco anos de idade.

“Foi muito bom, maravilhoso, espero que Deus possa abençoar a todos que trouxeram esse evento para a gente. Tenho três netos e todos gostaram e brincaram muito. Foi tudo maravilhoso”, comentou a dona de casa Sebastiana Silva, que acompanhou os netos, no evento.

Segundo a coordenadora do Criança Feliz, Meruska Aguiar, ações como essa são fundamentais para abordar famílias de localidades mais distantes, assim como ocorreu no Complexo Habitacional Aluízio Campos, na última sexta-feira, 14. “A Prefeitura promoveu uma tarde de muitas brincadeiras, alegria e festividade para toda a comunidade do São Januário. Desde já fazemos um balanço positivo do evento, uma vez que todas essas crianças precisam desses momentos de diversão e interação, em família”, ressaltou a coordenadora.

O secretário Valker Neves, da Semas, ficou feliz com a receptividade da comunidade. Para ele a ação tem resultados significativos. “Isso mostra que a Prefeitura não mede esforços para proporcionar momentos como esse para crianças de comunidades carentes, como é o São Januário”, comemorou o secretário.

Codecom