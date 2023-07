Temporada da Alegria

Semhab e Sejer promovem oficina de futebol com jovens do Residencial Vista Alegre no Campo do Wilsão

19/07/2023 | 14:00 | 54

Nesta quarta-feira (19), um grupo de jovens do Residencial Vista Alegre, participou de uma oficina de futebol no Campo do Wilsão, em Mangabeira. O evento faz parte do projeto Temporada da Alegria realizado pela Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab), com atividades para crianças e adolescentes, que moram nos residenciais construídos pelo Programa Habitacional da Prefeitura. As atividades esportivas são realizadas em parceria com a Secretaria da Juventude, Esporte e Recreação (Sejer).

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, disse que a Temporada da Alegria é mais uma forma de acompanhar os jovens, crianças e adolescentes, promovendo a integração e oferecendo a eles uma perspectiva de vida melhor, com a realização de atividades. “Nossa equipe Técnica e Social programou uma série de atividades de lazer e esportivas em parceria com a Secretaria da Juventude, Esporte e Recreação, como a oficina de futebol e uma oficina de capoeira que vamos fazer nos residenciais. Também vamos levar nossos jovens para atividades externas com passeios a locais previamente escolhidos por nossa equipe”, comentou.

A gestora explicou que a Temporada da Alegria se integra ao período das atividades escolares, ocupando o tempo dos jovens no período em que eles estão em casa com uma atividade recreativa, coordenado pela Equipe Técnica e Social da Secretaria de Habitação Social, em um trabalho conjunto com a equipe da Sejer. “O nosso entendimento e a nossa responsabilidade é cuidar dos jovens para se tornarem cidadãos exemplares, conscientes de suas responsabilidades dentro da nossa sociedade e o prefeito Cícero Lucena sempre deu atenção especial aos jovens em sua gestão”.

A Oficina de Futebol realizada nesta quarta-feira no campo do Wilsão, em Mangabeira, reuniu crianças e adolescentes na faixa etária dos nove aos 13 anos do gênero masculino. O professor Berg Senna, da Equipe Técnica e Social da Semhab, explicou que os meninos foram acompanhados pela equipe da Sejer formada pelos professores Ramiro de Sousa, Diego Siqueira, Arthur e Cleiton, que repassaram informações sobre os fundamentos do futebol e suas regras, também contaram um pouco da vivência e dos fundamentos técnico e tático de futebol infantil, juvenil e adulto.

“Nós tivemos uma experiência muito boa. Os meninos ficaram satisfeitos com o que aprenderam, pois receberam as informações técnicas e tiveram também de jogar um pouquinho, para ver como tudo funciona, e o que eles tem que fazer para dominar a bola, fazer o gol e vencer o adversário”, comentou o professor Berg Senna.