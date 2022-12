Dançarino de break da PB se apresenta e leva mensagem de inclusão para a Copa do Mundo

Compartilhe















A Paraíba não está sendo destaque apenas no campo e nas arquibancadas da Copa do Mundo 2022 no Catar. Um dançarino paraibano de break também tem dado show e virou destaque na competição. Lucas Machado, mais conhecido como Perninha, contou à TV Cabo Branco como chegou ao mundial.

O bboy disse que fez um show no Japão e, depois da apresentação, recebeu um e-mail com a demanda de dançarinos. Ele logo se disponibilizou.

“Precisavam de pessoas pra falar de acessibilidade. Coincidiu de sermos o uno grupo de dança (de break) no Mundo que trabalha com esse segmento”, explicou o dançarino de Mangabeira.

Lucas explicou que possui um encurtamento de fêmur. Por isso, a perna esquerda é mais curta que a direita.

O começo na dança veio logo depois do vizinho de um familiar dizer que viu uma pessoa com deficiência dançando. Chegou em casa, tentou fazer os passos por conta própria e passou a fazer aulas gratuitas em Mangabeira.

“Hoje eu falo três idiomas, viajei pra mais de 40 países com a dança e sustento a minha família com dança. Não foi da noite para o dia. Foi esforço e dedicação. Que você possa seguir seu sonho sabendo que é possível. É só você acreditar e fazer as coisas da forma certa”, destacou.

