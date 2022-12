De forma virtual

Profissionais da Educação participam de seminário de encerramento do programa Letrar+JP 2022

02/12/2022 | 18:00 | 74

Profissionais da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), participaram, nesta sexta-feira (2), de forma virtual, do ‘II Seminário Saberes e Experiências Docentes dos Anos Iniciais na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa’, com o tema ‘Práticas Pedagógicas no Contexto da Recomposição da Aprendizagem’. A iniciativa fez parte do encerramento do Programa Letrar+JP 2022.

“Com esse seminário, estamos encerrando as atividades formativas e as ações do Programa Letrar+JP que tem como propósito melhorar os índices de aprendizagens dos estudantes dos anos iniciais da rede municipal de ensino. Eu só tenho que agradecer a todos os nossos profissionais da Educação envolvidos neste programa”, afirmou a secretária de Educação e Cultura da Capital, América Castro.

O evento foi organizado pela Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), particularmente pelo Departamento de Programas Especiais, Departamento de Ensino Fundamental da Sedec, com a atuação da equipe de formadoras do programa. O seminário contou também com a participação online de cerca de 900 professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental.

“Este seminário tem uma importância significativa porque é a atividade de finalização das ações do projeto Letrar+JP, que tem o compromisso de intensificar a formação continuada dos/as profissionais com fins de impactar positivamente os índices de aprendizagens para essas turmas. Esse ano, nós conseguimos mapear uma representação das experiências exitosas, dentre tantas que foram observadas. O seminário mostra também que ainda há trabalho a se fazer para garantir a alfabetização na idade certa, os direitos de aprendizagens das crianças dos anos iniciais e isto é compromisso basilar da Política Educacional de nossa gestão”, falou a diretora da Degef, professora Drª Clévia Carvalho.

O seminário apresenta o relato de experiências exitosas na direção da recomposição de aprendizagens feitas pela professora Ana Cristina Maria Silva, da Escola Municipal Napoleão Laureano. “É uma alegria a gente poder desenvolver esse trabalho em equipe e poder perceber a evolução dos nossos alunos. É um trabalho de querer fazer, de querer melhorar, ver cada aluno na sua individualidade. É gratificante para nós vir, por exemplo, o desenvolvimento no campo da leitura fluente”, destacou.

A diretora pedagógica da Escola Municipal Rotary Francisco Edward, Maria Clara Gomes, também relatou a experiência com os alunos. O seminário teve ainda uma explanação das ações realizadas pela Sedec para recomposição das aprendizagens no ano de 2022. O relato foi feito pela Prof. Ma. Alcilene da Costa Andrade, diretora de Programas Especiais da Secretaria.

O evento foi finalizado com uma palestra do Prof. Dr. José Leonardo Rolim Severo, do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. O tema da palestra foi ‘Recomposição das aprendizagens: a importância da articulação entre avaliação e planejamento’.

“Eu começo a interação reconhecendo a importância do trabalho desenvolvido por vocês nas escolas. Eu diria que talvez tenhamos alcançado um nível consensual nunca visto antes na história sobre a importância da atuação dos professores e professoras numa relação pedagógica presencial para os estudantes”, disse o palestrante.