Cidadania

Caravana do Cuidar realiza mais de 10 mil atendimentos desde o início do ano

22/10/2022 | 19:00 | 52

A Caravana do Cuidar é um projeto itinerante da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc). Ele foi criado com o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços de assistência social, saúde, empregabilidade, cultura e direito do consumidor. Além de aproximar gestão e comunidade. O calendário 2022 teve início no mês de março e, desde então, as equipes já realizaram 10.543 atendimentos, em 22 bairros da Capital.

A roda de serviços já passou pelos bairros Jacarapé, Saturnino de Brito, Grotão, Ernani Sátiro, São José, João Paulo II, Distrito Mecânico, Colinas do Sul, Rangel, José Américo, Indústrias, Novais, Esplanada, Altiplano, Centro, Cristo, Cruz das Armas, Funcionários II, Valentina, Mangabeira, Nova Mangabeira e Gervásio Maia.

De acordo com o secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Capital, João Corujinha, o objetivo das próximas edições é chegar aos bairros que ainda não foram visitados. “Já estamos na 61ª edição e nosso objetivo com esse projeto sempre foi estar perto da população, facilitando o acesso aos serviços, com agilidade e competência. Com uma edição por semana, nós pretendemos levar os serviços para todos os bairros de João Pessoa, principalmente os que ainda não fomos”, destacou.

Entre os mais de 10 mil atendimentos realizados, os serviços de assistência social e saúde se destacaram. Os maiores números registrados nos serviços de assistência social foram no CadÚnico, com 1.648 atendimentos e com as equipes do Cras, com 713 atendimentos. Já na saúde, os maiores números foram registrados na vacinação, com 1.007 aplicações, entre vacinas de rotina e contra Covid-19; além dos 559 atendimentos registrados na auriculoterapia. A regulação itinerante também se destacou, com 621 atendimentos, desde o início de agosto, quando o projeto começou a fazer parte dos serviços ofertados pela Caravana do Cuidar.

Uma das pessoas beneficiadas pelo projeto foi a Aline Nascimento, que buscou o atendimento do CadÚnico para realizar a atualização cadastral. “Eu não tenho condições de ir até o Centro, porque estou com um bebê recém-nascido e fica muito difícil. Mas fiz tudo aqui e muito rápido”, disse.