STTP divulga plano operacional de trânsito para eventos que serão realizados no próximo domingo | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), preparou um plano operacional de trânsito para os eventos que acontecerão neste domingo, 23, em Campina Grande. Pela manhã, haverá uma corrida de rua e à tarde, acontece o desfile de um bloco pelas ruas da cidade, culminando com um show no Parque do Povo.

Para garantir mobilidade para veículos e pedestres, a STTP colocará em campo seu corpo de agentes de trânsito, com viaturas e ampla sinalização. Uma série de interdições está planejada para garantir também segurança viária durante os eventos.

A partir das 6h os seguintes trechos serão interditados:

• AV. Floriano Peixoto X Rua Irineu Joffily, sentido bairro-centro: os condutores deverão convergir na Irineu seguindo em direção à rotatória INSS;• Av. Floriano Peixoto X Rua Peregrino de Carvalho, sentido viaduto – centro: os veículos deverão entrar na Peregrino, seguindo pela Praça Tenente Alfredo Dantas;• Rua Treze de Maio X Rua Irineu Joffily;• Av. Pres. Epitácio Pessoa x Rua Sete de Setembro;• Rua Dr. Severino Cruz X Rua Vila Nova da Rainha: quem vem na Avenida Canal converge na lateral do Açude Velho, seguindo em direção à Rotatória do Parque da Criança.

E a partir das 13h, haverá interdição no cruzamento da Rua Raimundo Nonato com Av. Brasília para a concentração do bloco. Antecipando o evento, a partir das 23h do sábado, 22, a rua Sebastião Donato (lateral do Parque do Povo) estará interditada. Os condutores que quiserem seguir em direção à rua Treze de Maio deverão utilizar a rua Frei Caneca.

No domingo, haverá outras interdições no entorno do Parque do Povo, nos moldes do que já acontece durante o Maior São João do Mundo. As vias interditadas serão: Desembargador Trindade e Tiradentes.

A STTP orienta que os condutores, tendo ciência da realização desses eventos, busquem rotas alternativas para chegarem a seus destinos com tranquilidade.

Codecom