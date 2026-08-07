Sedurb realiza manutenção em mercados, cemitérios, shoppings populares e outros equipamentos

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), realiza ações permanentes de manutenção e conservação em diversos equipamentos públicos municipais. No mês de julho, 96 ações foram executadas em 17 bairros da Capital, incluindo serviços de manutenção hidráulica e elétrica, construção civil, pintura, limpeza, capinação e conservação.

Nos mercados públicos da Capital foram realizados 28 serviços em julho, o que corresponde a 29,17% das ações. Já os cemitérios receberam 12 intervenções, ou 12,50% do total de demandas atendidas pela equipe de manutenção da Sedurb ao longo do mês. Também foram realizadas ações relevantes nos shoppings populares, equipamentos esportivos e unidades administrativas, contribuindo para a melhoria das condições de uso e conservação desses espaços públicos.

Mercados públicos – Dentro do planejamento de ações, foram realizados serviços de manutenção hidráulica nos mercados de Tambaú, Torre, Jaguaribe, Mangabeira e Bairro dos Estados. No Mercado do Castelo Branco houve manutenção elétrica, capinação e desentupimento de canos. Já no Mercado do Bairro dos Estados ocorreu a limpeza de calhas; manutenção elétrica em circuitos, com instalação de lâmpadas, troca de barramento elétrico e disjuntores. No Mercado da Torre também houve manutenção elétrica. E no Mercado de Mangabeira, manutenção em portão.

Cemitérios – O Cemitério São José, localizado em Cruz das Armas, foi outro equipamento público que recebeu serviços de manutenção e conservação em julho. Entre eles, a pintura: dos muros, de meios-fios, e sinalização horizontal. Já no Cemitério do Cristo, no bairro Cristo Redentor, ocorreu a remoção de pedras, solda em portões, e pinturas – da Central de Velório, da administração, muro externo e meios-fios.

Shoppings populares – A equipe da manutenção da Sedurb fez reparos no Shopping 4&400, incluindo a pintura interna em vários locais, troca de fechaduras e instalação de lâmpadas. Também foram realizados serviços no Shopping Frutuoso Barbosa, mais conhecido como Shopping dos Sapateiros, no Centro. No local, houve a retirada de infiltração na laje e pintura.

Cecaf, postos de saúde e outros locais – Na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo, houve a instalação de novas lâmpadas no primeiro andar. Nos Postos de Saúde da Família (PSFs), do Geisel e Grotão, ocorreram serviços de capinação e limpeza.

No Estádio Wilsão, em Mangabeira, ocorreram diversos serviços de pintura – no corrimão, traves, portões, arquibancada e muro da arquibancada. Já no campo de futebol do Esplanada, a equipe fez manutenção nas duas traves de futebol. Na Biblioteca da Praça da Paz, nos Bancários, houve manutenção elétrica. E, finalmente, foi realizado lixamento e pintura de bancos nas imediações do Busto de Tamandaré, na orla da Capital.