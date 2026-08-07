Equipes da Seinfra mantêm cronograma da operação tapa-buraco no feriado desta quarta-feira

Mesmo no feriado, equipes da operação tapa-buraco seguem trabalhando para melhorar a infraestrutura viária da Capital. O serviço é executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), atendendo as solicitações realizadas pela população por meio dos canais oficiais da Prefeitura de João Pessoa. Os trabalhos serão executados em 42 bairros nesta quarta-feira (5), feriado de 441anos de fundação da cidade.

A operação tapa-buraco faz parte das ações permanentes de conservação da malha viária, contribuindo para a mobilidade urbana, melhorando as condições de tráfego e oferecendo mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

De acordo com o cronograma do dia, as equipes irão recuperar a malha viária de diversas ruas dos bairros de Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Gramame, Cabo Branco, Bairro dos Estados, Tambauzinho, Funcionários, Ernesto Geisel, José Américo, Bairro dos Ipês, Centro Redentor, Tambiá, Alto do Mateus, Cruz das Armas, Oitizeiro, Jardim Veneza, João Paulo II, Costa e Silva, Mumbaba, Valentina Figueiredo, Ernani Sátiro, Bancários, Grotão, Colibris, Expedicionários, Varadouro, Cuiá, Bairro das Indústrias, Distrito Industrial, Muçumagro, Jardim Oceania, Bessa, Manaíra, Aeroclube, Jaguaribe, Trincheiras, Centro, Treze de Maio, Roger, Pedro Gondim, Tambaú, Água Fria, Altiplano, Penha, Parque Verde e Brisamar.

As equipes de iluminação pública realizam manutenção no Padre Zé, Mandacaru, Alto do Céu, Cristo, Varjão, João a Paulo II, entre outras equipes de plantão com demais serviços realizados pela Seinfra.

Atendimento – Qualquer cidadão pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Uma forma mais rápida e prática de fazer e acompanhar seu pedido. O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play Store.