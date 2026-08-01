Paraíba oferece qualificação profissional gratuita

IFPB abre inscrições para mais de mil vagas em cursos técnicos. IFPB/Divulgação

A Paraíba tem 1.460 vagas abertas para cursos de qualificação profissional em economia verde. As oportunidades são distribuídas por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), com previsão de início das turmas para o mês de agosto.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as chamadas “vagas verdes” contemplam formações voltadas para a transição ecológica, a descarbonização e o desenvolvimento sustentável.

Os cursos oferecem capacitação para setores como o de energias limpas, geração solar e eólica, além de mobilidade elétrica.

As oportunidades são distribuídas em 21 estados brasileiros, e entre os estados do Nordeste a Paraíba é o que tem mais vagas disponíveis em instituições federais localizadas em cidades como João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Sousa, Guarabira e outras.

A lista completa de vagas disponíveis pode ser consultada no Painel de Oportunidades do Pronatec.