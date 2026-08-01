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Pai agride filho com socos em condomínio de João Pessoa; VÍDEO

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Um homem foi flagrado agredindo o filho cadeirante com socos em um condomínio no bairro do Bessa, em João Pessoa, nesta quarta-feira (29). Imagens do circuito de segurança do local mostram as agressões.

De acordo com informações da Rádio CBN João Pessoa, o pai se apresentou na Central de Polícia Civil, no bairro do Geisel, no período da tarde, após o vídeo das agressões circular nas redes sociais.

O vídeo foi registrado por volta de 1h nesta madrugada em uma área comum do condomínio. Para a CBN, a Polícia Civil informou que o homem já teria causado transtornos no prédio, com supostas ameaças e intimidações. Também foi relatado que ele andava armado.

Após ser ouvido na Central de Polícia, o homem foi liberado e não foi registrado um boletim de ocorrência sobre o caso e nem a vítima prestou queixa.

Pai agride filho com socos em condomínio de João Pessoa – Foto: Reprodução.

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