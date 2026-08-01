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Manoel Ludgério “desautoriza” candidatura de Ivonete e PSD substitui nome na nominata

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reprodução/Instagram

O ex-deputado estadual Manoel Ludgério divulgou um vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (29), desautorizando a inclusão da esposa, a vereadora de Campina Grande Ivonete Ludgério (PSD), como candidata a deputada federal nas eleições deste ano.

O nome de Ivonete havia sido homologado na convenção estadual do PSD, realizada na última segunda-feira (27).

Sem que Ivonete tenha espaço para se manifestar na gravação, Manoel Ludgério afirma que a decisão não tem o aval da família e atribui a inclusão da vereadora na chapa a uma tentativa de “desestabilizar” seu grupo político.

O ex-deputado também rebate especulações sobre uma suposta aproximação da vereadora com o governador Lucas Ribeiro (PP), pré-candidato à reeleição. A tese surgiu após ela reagir uma publicação no Instagram com palmas a uma declaração em que Leonardo diz que o apoio do Podemos a Lucas é irreversível.

Segundo Ludgério, tanto ele quanto a esposa estarão no palanque do ex-prefeito Cícero Lucena (MDB) na disputa pelo Governo da Paraíba, junto ao projeto de reeleição do Senado Veneziano (MDB).

Ao tratar das eleições proporcionais, Manoel Ludgério declarou apoio ao ex-deputado Leonardo Gadelha (Podemos) para a Câmara Federal. A declaração, no entanto, difere de uma publicação feita por ele um dia antes, quando marcou o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) como sua opção para o cargo.

Ivonete substituída pelo PSD

Ao Conversa Política, o presidente estadual do PSD, Pedro Cunha Lima, evitou entrar na polêmica e confirmou que o partido fará a substituição de Ivonete Ludgério na nominata de candidatos a deputado federal. O escolhido será o empresário Lula Cabral, que atua no Vale do Piancó.

Segundo Pedro, a alteração não compromete o cumprimento da cota mínima de candidaturas femininas prevista na legislação eleitoral, uma vez que a chapa já contava com número de mulheres superior ao percentual exigido.

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