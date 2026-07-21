Foram registradas crianças com o nome Erling Haaland na Paraíba? Checamos!

Circulou nas redes sociais na última semana a informação de que 36 crianças haviam sido registradas na Paraíba com o nome Erling Haaland, atacante que marcou os gols da eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026, na derrota por 2 a 1 para a Noruega. O Jornal da Paraíba checou esses dados e traz os detalhes.

Erling Haaland na vitória da Noruega contra o Brasil na Copa do Mundo 2026. (Foto: Silvio Osias)

Inicialmente, o primeiro suposto registro teria acontecido em Sapé, na Zona da Mata paraibana, e, de acordo com o cartório da cidade, nenhum bebê foi registrado em homenagem ao camisa 9 do Manchester City. Um perfil nas redes sociais destinado a publicar notícias sobre Sobrado, município que fica na mesma região, divulgou a informação; porém, a tabeliã do cartório confirmou que ela não procedia.

Em Pernambuco, uma notícia semelhante circulou nas redes sociais. A publicação indicava que 49 bebês tinham sido registrados como Erling Haaland no estado; contudo, segundo dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Pernambuco (Arpen-PE), a informação era falsa.

Ainda de acordo com dados oficiais da Arpen-Brasil, desde 2020, apenas 89 crianças brasileiras receberam o nome “Haaland”, e não o nome completo do jogador, com o maior número de registros em 2023. Neste ano aconteceram apenas três registros, mas nenhum deles em Pernambuco.

Pela Noruega, nesta edição da Copa do Mundo, o atacante disputou cinco jogos e marcou sete gols, sendo um dos artilheiros do Mundial. Ele aparece atrás apenas de Messi, que marcou oito vezes, e de Mbappé, com 10 gols.

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