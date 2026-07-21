Leilão extrajudicial de bens inservíveis da Prefeitura acontece nesta quarta-feira

Acontece às 9h desta quarta (22) o Leilão Extrajudicial de Bens Inservíveis da Prefeitura de João Pessoa, realizado pela Secretaria de Administração (Sead). Exclusivamente na modalidade online, estão sendo leiloados 119 lotes incluindo veículos, motocicletas, caminhonetes, vans, ambulâncias, ônibus, caminhões e máquinas, dentre outros materiais diversos.

O pregão será realizado por Marco Tulio Leilões e os interessados podem conferir todos os detalhes no edital publicado no endereço eletrônico https://marcotulioleiloes.com.br/leiloes/316. De acordo com o presidente da comissão do Leilão, Murilo Rabello, os bens estão sendo leiloados porque se tornaram antieconômicos e inservíveis para a administração municipal mas ainda podem ser úteis para outras pessoas. “O leilão já está aberto para lances, mas ainda é possível se cadastrar para participar”, afirmou.

Todos os bens serão vendidos no estado de conservação e condição em que se encontram e, no caso de veículos, os interessados devem tomar conhecimento, junto ao Detran, da existência de multas e de emplacamento em atraso, a fim de obterem pleno conhecimento do valor a ser pago por ocasião da transferência de propriedade. “Cabe aos arrematantes todas as despesas sobre a retirada dos bens nos depósitos, como também a regularização deles junto aos órgãos competentes, inclusive com o pagamento de multas, taxas, encargos, entre outros”, esclareceu Murilo.

Poderão oferecer lances no leilão tanto pessoas físicas como também pessoas jurídicas. As pessoas físicas deverão se cadastrar no site do leilão realizando o upload de documentos como RG e CPF ou CNH, comprovante de endereço atualizado e selfie segurando o documento pessoal. As pessoas jurídicas deverão realizar o cadastro com o upload do Cartão de CNPJ, Contrato Social e última alteração ou documento equivalente, comprovante de endereço atualizado, RG e CPF ou CNH dos sócios administradores e selfie do responsável pela empresa segurando o documento de identificação.