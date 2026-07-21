Gestão Municipal e população de São José do Seridó acolhem com fé e devoção os Peregrinos de Sant’Ana

A cidade de São José do Seridó viveu, na manhã desta terça-feira (21), um momento de intensa fé e devoção com a passagem da 27ª Caravana Ilton Pacheco, tradicional peregrinação que reúne centenas de fiéis em caminhada até a cidade de Caicó, onde acontece a Festa de Sant’Ana.





Os peregrinos foram recepcionados por autoridades locais, representantes da Igreja Católica e pela população, que saiu às ruas para acolher o grupo e demonstrar apoio à iniciativa religiosa, considerada uma das mais tradicionais do Seridó.





Ao som da Filarmônica Jimmy Brito, a caravana percorreu as principais ruas da cidade até a Igreja Matriz de São José, em um clima marcado por orações, cantos, testemunhos de fé e emoção.





Na igreja, o pároco Padre Joaquim José de Oliveira realizou o acolhimento oficial dos peregrinos, concedeu a bênção e desejou uma caminhada segura, repleta da proteção e da presença de Deus até a chegada à cidade de Caicó.





A Caravana Ilton Pacheco percorre aproximadamente 100 quilômetros a pé, saindo de Currais Novos com destino a Caicó. Durante o trajeto, os peregrinos passam pelos municípios de Acari, Cruzeta e São José do Seridó, onde são recebidos com demonstrações de carinho e hospitalidade pelas comunidades locais. Em cada parada, os participantes visitam a igreja matriz, participam de momentos de oração, recebem bênçãos e renovam as forças para seguir viagem.





Uma tradição que nasceu entre amigos





A história da peregrinação teve início há 27 anos, quando um pequeno grupo de amigos decidiu colocar à prova sua resistência física como preparação para percorrer o Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Segundo Mirna Pacheco, uma das fundadoras da caminhada e viúva de Ilton Pacheco, a experiência foi ganhando um significado cada vez mais profundo, transformando-se em um grande movimento de espiritualidade, união e fraternidade.





Após o falecimento de Ilton Pacheco, que era um dos principais incentivadores da peregrinação e responsável pelo apoio logístico da caravana, o grupo passou a adotar seu nome como forma de homenagear sua dedicação e legado.





Acolhimento fortalece a caminhada





Ao longo do percurso, um dos pontos de apoio mais importantes é a estrutura localizada no Sítio Pedra Preta, pertencente à família do saudoso João Quirino (in memoriam). O espaço, cedido pelos familiares, oferece acolhimento, alimentação e descanso aos peregrinos, sendo considerado fundamental para o sucesso da caminhada.





Mais do que uma peregrinação, a Caravana Ilton Pacheco representa uma manifestação de fé, perseverança e solidariedade, renovando, ano após ano, uma tradição que une comunidades, fortalece os laços religiosos e mantém viva a devoção do povo seridoense à padroeira Sant’Ana.