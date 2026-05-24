Seinfra conclui obra na ladeira do Timbó e libera trânsito em faixa bloqueada



19/05/2026 |

16:00 |

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A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), concluiu nesta terça-feira (19) a obra de requalificação da Rua Médico Industrial João Crisóstomo Ribeiro Coutinho – ladeira do Timbó -, que liga os bairros do Bancários ao Altiplano. O trecho foi interditado devido a um deslizamento de terra na margem da pista após fortes chuvas registradas no mês de abril.

O trânsito, que estava bloqueado em uma das faixas da via, será liberado até o final do dia desta terça-feira. A obra no local foi iniciada logo após o deslizamento, que deslocou as tubulações de escoamento das águas do Rio Timbó que passam por baixo da via. As três tubulações em concreto de 1.200 milímetros foram substituídas por modelos em PEAD (polietileno de alta densidade), que são soluções versáteis e resistentes, amplamente utilizadas na condução de água e esgoto.

Além das tubulações que foram substituídas por modelos mais resistentes e com diâmetros maiores (1.500 milímetros), a Seinfra também realizou um serviço na rede de drenagem da área e refez as calçadas para a passagem de pedestres em segurança.

“A Prefeitura, por meio da Seinfra, tomou todas as providências após o deslocamento das tubulações na área. As tubulações foram substituídas por um material mais moderno e eficiente e fizemos toda a recuperação no local”, explicou o chefe da Unidade Executora de Manutenção e Conservação da Seinfra, Otto Araújo.