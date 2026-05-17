Instituto Cândida Vargas promove workshop e celebra Dia Mundial da Doação de Leite Humano

O Instituto Cândida Vargas realiza, na próxima segunda (18) e terça-feira (19), duas importantes ações voltadas à promoção do aleitamento materno e ao reconhecimento das mães que contribuem com a doação de leite humano. A primeira atividade acontecerá na segunda, às 9h, com a realização do I Workshop de Aleitamento Materno, no auditório do ICV. O encontro, que traz como tema ‘Hospital Amigo da Criança: práticas e responsabilidades na promoção do aleitamento materno’, reforça o compromisso da instituição com a saúde materno-infantil e a qualificação permanente dos seus profissionais.

Com a mensagem ‘Ser Hospital Amigo da Criança vai além de um título, é um compromisso diário com a vida’, a capacitação contará com palestras das médicas Juliana Soares, Ionise França, Laura Fernandes e do médico Felipe Gadelha.

Já na terça-feira (19), também às 9h, o ICV realizará uma programação especial em alusão ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano. O evento, promovido pela Coordenação do Banco de Leite Humano Dra. Zilda Arns, acontece no auditório da unidade e será dedicado às mães doadoras, em um momento de homenagem e agradecimento.

A programação contará com café da manhã especial, mamaço coletivo e relatos de experiências de mulheres que integram essa rede de solidariedade responsável por ajudar a salvar vidas de recém-nascidos, especialmente bebês prematuros e de baixo peso.

De acordo com a coordenadora do Banco de Leite Humano, Polyanna Alves, a data representa uma oportunidade para reconhecer a importância da doação e incentivar outras mães a participarem da iniciativa. “Cada frasco de leite humano doado representa esperança para os bebês que precisam desse alimento para se desenvolver com saúde. As mães doadoras exercem um papel fundamental e merecem todo o nosso reconhecimento. Esta é uma forma de agradecer por esse ato de generosidade que salva vidas todos os dias”, afirmou.

Importância – O leite humano é considerado o alimento mais completo para os recém-nascidos, especialmente para aqueles em situação de vulnerabilidade clínica. Além de fornecer nutrientes essenciais, fortalece o sistema imunológico e contribui para a recuperação dos bebês internados.

O Instituto Cândida Vargas mantém um trabalho permanente de incentivo ao aleitamento materno e à doação de leite humano. Mulheres que estejam amamentando e tenham excesso de leite podem se tornar doadoras e ajudar a transformar a realidade de muitos recém-nascidos atendidos pela unidade.