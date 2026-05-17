Caravana do Cuidar leva serviços essenciais aos moradores e celebra os 64 anos do Treze de Maio

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realizou nesta sexta-feira (15) mais uma edição da Caravana do Cuidar. A ação aconteceu na Comunidade Riachinho, dentro da programação comemorativa pelos 64 anos do bairro Treze de Maio, reunindo diversos serviços públicos em um só local e facilitando o acesso da população a direitos básicos.

Mais do que uma ação itinerante, a Caravana chegou ao bairro como resultado do olhar atento de quem vive a realidade da comunidade. Foi a agente de saúde Socorro Santos, moradora antiga da região, quem articulou a vinda dos serviços. Há cerca de 30 anos atuando diretamente com as famílias do Treze de Maio, ela conhece de perto as necessidades da população.

Segundo Socorro, a iniciativa surgiu a partir das demandas que ela identifica no dia a dia, durante as visitas domiciliares. “A Caravana do Cuidar foi solicitada para atender às demandas que a população procura. Muitas vezes, a Unidade Básica de Saúde não consegue resolver tudo. Aqui, por exemplo, teve gente resolvendo pendências, questão de reservista e até uma senhora idosa que não tinha condições de sair de casa e conseguiu regularizar o registro de nascimento”, relatou.

Durante a ação, moradores conseguiram encaminhamentos e agendamentos de exames, como tomografia. “Quando a caravana chega com todos os serviços juntos, consegue atender muito mais gente. Quem tinha pendência no Cras, dificuldade no Bolsa Família, conseguiu orientação e encaminhamento. É um conjunto de ações que faz a população ganhar”, completou.

Moradora do bairro, Socorro é reconhecida pela dedicação contínua à comunidade. Entre uma demanda e outra, ela ainda organiza atividades sociais, como a festa das mães e a retomada de uma associação de pais com foco em oferecer cursos, alimentos e apoio às famílias.

Parceria amplia serviços – Entre os serviços ofertados na Caravana, a Cagepa ofertou atendimentos como solicitação de tarifa social, negociação de débitos, religação de água, alteração de titularidade e esclarecimento sobre dúvidas — serviços que, normalmente, exigiriam deslocamento até uma unidade física.

Uma das moradoras atendidas foi Eduarda Carvalho, que comemorou a oportunidade de dar entrada na tarifa social. “Eu já vinha tentando há um tempo e não conseguia resolver. Hoje consegui fazer tudo aqui, rapidinho. Foi muito importante”, relatou.

Rede de cuidado – Para o conselheiro tutelar Sérgio Lucena, que atua na região Norte e mora há 56 anos no bairro, a presença da Caravana representa um reforço importante na rede de proteção social.

“É um dia de grande importância para o bairro. A Caravana do Cuidar traz serviços para a população das Comunidades do Riachinho, Vila Japonesa, Capadócia e Jardim Treze de Maio. A gente fica muito feliz porque a população está sendo bem atendida e acolhida. O bairro faz 64 anos e recebe um presente desse, nada melhor”, destacou.

Ele também ressaltou a importância da parceria entre os serviços municipais e os atores locais que atuam diretamente no território. “Esse trabalho conjunto fortalece o cuidado com as famílias e garante que os direitos cheguem a quem mais precisa”, completou.

Atendimentos – O total de atendimentos realizados na ação foi de 431 serviços prestados à população. Entre os destaques estão os atendimentos do Cartão SUS (76), CadÚnico (57), consultas médicas (42), serviços de corte de cabelo (39), Cras (27), unhas (27), glicemia (28) e Defensoria Pública (25). Também foram registrados atendimentos de vacinação (21), pressão arterial (18), dentista (15), Cagepa (15), Programa Pão e Leite (11), Junta Militar (6), teste rápido (6), Procon-JP (4), Eu Posso (4), mamografia (2) e Acessuas Trabalho (1). Os números reforçam o alcance da Caravana do Cuidar, que concentrou, em um único dia, uma ampla rede de serviços essenciais para a comunidade.