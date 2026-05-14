Corpo da apresentadora Thereza Madalena é sepultado | Foto: Sandra Paula/TV Paraíba.

Foi sepultado na tarde desta quarta-feira (13) o corpo da apresentadora Thereza Madalena, em Campina Grande, Agreste da Paraíba. Ela estava internada em um hospital de João Pessoa e morreu aos 85 anos na madrugada de terça-feira (12).

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Segundo informações apuradas pela CBN Paraíba, a apresentadora enfrentava um câncer e passou recentemente por uma cirurgia.

Natural do Ceará, Thereza Madalena tinha mais de 30 anos de carreira como apresentadora, com passagens por diferentes emissoras paraibanas. A última emissora em que ela trabalhou foi a TV Master.

Morre Thereza Madale. Foto: Reprodução/Instagram

Ao longo da trajetória, recebeu homenagens institucionais. Em junho de 2024, recebeu o título de cidadã campinense, pela Câmara Municipal de Campina Grande. Há menos de um mês, em 26 de abril de 2026, a Câmara Municipal de João Pessoa aprovou, por unanimidade, a concessão do título de Cidadã Pessoense à apresentadora.

Thereza Madalena possuía formação acadêmica em Línguas Neo-Latinas pela Universidade Estadual da Paraíba, em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba e especialização em jornalismo, radialismo, relações públicas e em línguas e literatura francesa, esta última pela Sorbonne II, na França.

Ela também atuou como atriz e estreou no cinema em 2009, no filme “O Sonho de Inacim”, dirigido pelo cineasta paraibano Eliézer Rolim.